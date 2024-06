Nada afectará derechos de empleados del PJ: Sheinbaum

Por otro lado, anunció que en materia de austeridad harán una revisión de delegados en algunas secretarías, porque no se pudo en este gobierno quitarlos y también checarán algunas otras áreas del gobierno descentralizado .

Precisó que la reforma sólo se refiere de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y señaló que la propuesta que en su momento hizo el ministro en retiro Arturo Zaldívar sobre el acceso a la justicia con el fortalecimiento del Poder Judicial se vería en un segundo momento y no requeriría una reforma judicial, porque está planteando otros esquemas, más allá de la elección de los jueces .

Sheinbaum pidió a los trabajadores del Poder Judicial tranquilidad ante la reforma en la materia, porque tengan la certeza , puntualizó, de que sus derechos laborales no serán tocados. Consideró importante que platiquen con la Secretaría de Gobernación, aunque hoy está abierta la puerta en el parlamento abierto .

Ciudad de México. La reforma al Poder Judicial no afectará los derechos de los trabajadores, precisó Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa, y los convocó a participar en el parlamento abierto que se inicia hoy en la Cámara de Diputados. Y si es necesario, platicar con nosotros , ofreció.

Reiteró que no habrá una reforma fiscal profunda, que represente más impuestos para la gente , e insistió en que hay un manejo razonable de la deuda.

Asimismo, afirmó que para el siguiente año, con el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, está garantizado el presupuesto para los Programas de Bienestar actuales y los que ella propone, becas para estudiantes de educación básica de escuela pública, así como el apoyo para un millón de mujeres de 60 a 64 años.

Además, recursos para obras estratégicas, para impulsar el acceso a la vivienda y para arrancar el sistema de cuidados en el DIF.

Con Ramírez de la O tengo un equipo de trabajo que está arrastrando el lápiz, como normalmente se dice. Él da su opinión y su orientación en términos macroeconómicos y de distribución del presupuesto , informó.

La ex jefa de Gobierno indicó que este fin de semana supervisará con el presidente Andrés Manuel López Obrador el Tren Maya. Visitarán Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Compartió que al leer lo que el general Lázaro Cárdenas hizo en la cuenca del río Balsas como ex presidente, en una plática informal le comentó a López Obrador: “si se aburre en Palenque le puedo encargar una de las cuencas. Se rió y me dijo: ‘no, eso sí que no te lo voy a aceptar’.

“Y en algún otro momento le dije: ‘pero si hay algo terrible en el país’” (¿colaboraría con el gobierno?), y coincidió conmigo en que la patria es primero .

Pasadas las 18 horas acudió a la casa de transición el secretario de Salud, Jorge Alcocer.

La virtual presidenta electa informó anoche que hoy presentará a cinco integrantes de su gabinete, porque el sexto es Rogelio Ramírez de la O –el primero que mencionó como parte de su equipo–, el cual continuará como secretario de Hacienda y Crédito Público. Mencionó que el funcionario no asistirá al Museo Interactivo de Economía porque estará con el Presidente .

Precisó que dejará para el final los nombramiento del gabinete de seguridad.