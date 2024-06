Incrementar la exportación, uno de los retos para Ebrard: expertos

Es importante que el nuevo secretario de Economía tome posiciones más moderadas en el entorno ideológico, para mostrar que no vamos al camino del socialismo, sino, únicamente que se toman algunas medidas de justicia social para asegurar el respeto a la propiedad privada y a la libre empresa, con el objetivo de atraer a la inversión extranjera.

Mostrar que no vamos al socialismo

El escenario más delicado para el siguiente secretario de Economía, dijo el especialista, será el automotor, en el cual Estados Unidos ha mostrado inconformidad y preocupación por los autos chinos; sin embargo, también está el tema del maíz, en el que todo parece indicar que la nueva administración seguirá por el mismo camino de no permitir los transgénicos.

Hasta el momento, señaló Iván Arias, director de Estudios Económicos de Citibanamex, el tratado tripartito entre México, Estados Unidos y Canadá ha funcionado de una forma correcta, por lo que si bien, no prevé que haya cambios significativos, sí hay temas puntuales que se tendrán que abordar.

Al frente de la Secretaría de Economía (SE), Marcelo Ebrard no sólo tendrá el reto de enfrentar la revisión del T-MEC, sino el objetivo de incrementar la inversión extranjera directa y las exportaciones a Estados Unidos, pero sin dañar la relación bilateral con China, coincidieron expertos a propósito de la entrevista concedida a La Jornada ( bit.ly/45KAVzO ) por el también ex canciller.

Para Bautista, la siguiente administración debe aprovechar la guerra comercial entre EU y China para aumentar las exportaciones, sobre todo luego del aumento de los aranceles a productos chinos, medida que puede aprovechar el gobierno mexicano para atraer más inversión extranjera y fabricar más productos con destino a EU.

Al respecto, Arias comentó que la guerra entre ambas potencias es una gran oportunidad para México; sin embargo, el próximo titular de Economía tiene la misión de hacer ver a EU que somos un socio estratégico, resaltar la necesidad de apoyar a nuestro país para construir un bloque en el que no sean tan necesarias las importaciones desde China.

No obstante, explicó, México debe encontrar un punto de equilibrio, pues sí bien EU es su principal socio comercial, no hay que perder de vista que China es el segundo, por lo que el país no puede incumplir reglas de comercio con inversiones que si cumplen con lo establecido.