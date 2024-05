Raymundo Moreno cierra las Rayonetas en unidad con candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por México

Por: La Jornada Zacatecas •

Durante la última Rayoneta de la campaña el candidato a diputado federal por el tercer distrito, Raymundo Moreno Romero, mostró la unidad que existe en la coalición Fuerza y Corazón por México y Zacatecas con la compañía de Claudia Anaya, candidata al senado de la república, Nancy Espinoza, candidata al segundo distrito local, Roberto Juárez, candidato al primer distrito local, y Miguel Varela, candidato a la presidencia municipal de Zacatecas.

Durante este ejercicio informativo Moreno Romero agradeció a los medios de comunicación que han acompañado la campaña por la reconstrucción del estado. Así mismo agradeció el acompañamiento de los candidatos de la coalición en todos los municipios del tercer distrito federal.

“En esta coalición estamos unidos, estamos trabajando juntos incluso en los municipios donde vamos separados en lo municipal existe compañerismo, camaradería porque entendemos que lo importante es desterrar al mal gobierno de MORENA y comenzar la reconstrucción de Zacatecas. Estamos absolutamente confiados en la entereza del pueblo de Zacatecas que saldrá a votar de manera copiosa el próximo domingo. Estamos confiados en que la gente tomará una decisión correcta con el fin de corregir el rumbo de nuestro estado y salvar a México. Sin embargo, estamos atentos y vamos a cuidar el voto popular, vamos a cuidar la voluntad de la gente el próximo domingo y para ello tenemos cubiertas el 100% de las casillas del tercer distrito federal entre los 3 partidos que estamos caminando de la mano sin conflictos y con la determinación de salvar a Zacatecas”, comentó.

Raymundo Moreno señaló que la coalición se está enfrentando a una elección de Estado con despilfarro de recursos públicos en favor de los candidatos de la coalición de la violencia, la mentira y la corrupción que representan MORENA y sus aliados. Añadió que esa coalición está buscando, a través del dinero, modificar la voluntad popular y permanecer en el poder.

“No lo van a lograr, la gente ya tomó una decisión, a diferencia de nosotros lo que amalgama a la coalición de la violencia es la premisa de mantenerse en el poder y seguirse enriqueciendo. Está claro que el actual alcalde de la capital, que sus jefes a nivel estatal y que su nuevo mejor amigo, el expresidente municipal, lo que buscan es mantener sus intereses económicos y seguir acumulando dinero, propiedades y abriendo negocios de alitas. De nuestro lado estamos avanzando en un proyecto serio para reconstruir la paz de las y los zacatecanos, un proyecto para que la ley sea la ley, que la Guardia Nacional tenga un mando civil, que su personal tenga capacitación en materia policial, en materia de derechos humanos, estamos trabajando en un proyecto muy serio para el rescate del campo zacatecano, para sumar recursos para plantas tratadoras de agua, para tecnificar al campo zacatecano, para reconstruir nuestras carreteras, estamos trabajando para generar empleos en Zacatecas y que nuestra gente se quede aquí en nuestra tierra”, aseveró.

La candidata al senado, Claudia Anaya, señaló que los problemas del estado no han mejorado y por el contrario se han exacerbado. Apuntó que hoy en día se tiene un menor acceso al agua y no se ve con claridad que el gobierno del estado tenga en su cartera de proyectos con viabilidad hídrica en todo el territorio zacatecano. Agregó que el tema de la seguridad es otro punto que no ha mejorado en los últimos años.

“Yo no he solicitado seguridad, solamente en dos ocasiones para poder pasar Tepetongo por la noche. Es de pensarse pasar Tepetongo por la noche y pedí ayuda de la Guardia Nacional en dos ocasiones porque está muy complicada la situación que se está viviendo en determinadas zonas del estado y eso no lo podemos permitir. La cotidianidad de la gente está afectada y eso lo vemos también en el sistema de salud, no vemos una ruta de salida con las propuestas de MORENA y por eso estoy en esta campaña, para hablar con los zacatecanos para que acompañen a los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por México y Zacatecas. Los protagonistas de esta elección son los ciudadanos y yo los quiero invitar a votar este 2 de junio por el partido de su preferencia, no abandonen sus derechos ni abandonen al país”, mencionó.

Por su parte Miguel Varela aseveró que en esta elección se verá un voto de justicia, no un voto de castigo, un voto de rechazo en favor de los zacatecanos y MORENA no ganará la mayoría en las cámaras del senado, de diputados federales, diputados locales ni en el ayuntamiento capitalino. Añadió que volverán los recursos que los legisladores de MORENA han destruido.

“Nosotros traemos una encuesta objetiva y clara de cómo iniciamos la campaña, después del 2 de mayo acortamos la brecha y ahora tenemos un empate técnico. Está elección en Zacatecas será por la coalición del PAN, el PRI y el PRD gracias a la gente y a la ciudadanía”, comentó.

Nancy Espinoza mencionó que durante la campaña ha recorrido todo su distrito con un sabor agridulce ya que es triste ver como MORENA y sus aliados tienen en el abandono a la gente del estado.

“Pero estoy contenta porque la gente nos ha recibido bien, las personas están hartas de este gobierno de MORENA Monreal. Las personas lo expresan a diario y este 2 de junio van a votar por nosotros. La mejor encuesta es la que se recoge con toda la gente, las encuestas de MORENA son falsas ya que las personas están cansadas de la situación en la que nos encontramos en Zacatecas pero en esta coalición vamos a trabajar muy duro para recuperar ese estado que hemos perdido”, apuntó.

Finalmente Roberto Juárez aseguró que la gente pide a gritos un cambio y no aguanta más al gobierno miserable de la capital y el estado. Además comentó que el miedo se está reflejando en la coalición de la violencia ya que estos tipos están retirando la poca publicidad de los candidatos de la coalición Fuerza y Corazón por México y Zacatecas.

“De cierta forma nos están haciendo un favor porque los candidatos tenemos que retirar la publicidad antes de la elección y nos están evitando ese trabajo. La gente nos está informando hasta los nombres de quienes están retirando nuestra publicidad. También nos hemos percatado de las dádivas que se están enviando a las colonias y las comunidades a través de funcionarios de gobierno estatal y del gobierno municipal. Los tenemos bien ubicados y el día de la elección estaremos al pendiente de ellos para que no puedan hacer una operación sucia, la cual ya tienen planeada”, remató.