Denuncia periodista amenazas del director de la revista Malinali, Guillermo Correa Pacheco

Por: La Jornada Zacatecas •

El periodista Heraclio Castillo Velázquez informó que fue objeto de amenazas por ejercer su labor como comunicador, así lo dio a conocer en su columna La Chirimba, que publica en su medio electrónico Lalalá News, motivo por el que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ).

En su espacio noticioso refirió que las amenazas obedecieron a su labor periodística, por lo que pidió a las autoridades se investigue y se sancione al presunto responsable por pretender coartar su libertad de expresión e impedir que ejerza el libre ejercicio del periodismo.

El miércoles 26 del presente mes, en redes sociales, y por grupos de WhatsApp, comenzó a circular un audio en el que presuntamente Guillermo Correa Pacheco, también periodista y director de la revista Malinali, amenazó con golpear a Heraclio Castillo por una mención que hiciera de su esposa, Norma Esparza, quien ostenta el cargo de directora de Estudios Legislativos y consultoría legal de la Coordinación General Jurídica del Gobierno del Estado.

En la columna referida, publicada el 26 de abril, se señala que dicha directora estaría, junto con otros servidores públicos, detrás de la estrategia jurídica para defender de un posible juicio político a “Maribel N” y, además, el artículo periodístico se refiere a Esparza como una de las responsables “de parte del desaseo de los despidos realizados por la nueva gobernanza”.

Luego de esta publicación, Castillo Velázquez recibió un audio vía WhatsApp en el que presuntamente Correa Pacheco lo amenaza con golpearlo y le dice lo siguiente: “Ya van tres, cuatro veces que te quieres pasar de verga, verdad cabrón, bueno yo nada más te voy a decir una cosa hijo de tu puta madre, Norma no está sola cabrón, y donde te tope, donde te tope me lo vas a decir enfrente cabrón y no te creas que es una amenaza hijo de tu puta madre (…). Te voy a estar cazando hijo de la chingada y te voy a romper tu puta madre”.