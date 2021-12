Ex vocero de padres de los 43 se reunió con el ex mandatario de Guerrero

Por: La Jornada •

Chilpancingo, Gro. Dirigentes de la Normal de Ayotzinapa repudiaron a Felipe de la Cruz, ex vocero de los padres de familia de los 43 estudiantes desaparecidos, por haberse reunido recientemente con el ex gobernador perredista Ángel Aguirre Rivero, a quien responsabilizaron de haber ordenado su desaparición.

“Nosotros no lo aprobamos, porque se mencionó que ya se aclararon ciertas dudas y que resolvieron pero no es así, están buscando la manera de aprovechar la coyuntura política; Aguirre Rivero debe de estar en la cárcel, pues fue quien mandó asesinar a dos compañeros el 12 de diciembre de 2012”, afirmaron esta mañana, en un mitin en Chilpancingo.

Al cumplirse 7 años y 3 meses de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala, en septiembre de 2014, este mediodía los padres demandaron castigo para Aguirre Rivero, y también que se dicte sentencia contra el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca y su esposa María de los Angeles Pineda, ambos actualmente presos en un penal de máxima seguridad.

Además exigieron castigo para los ex funcionarios del gobierno federal Tomás Zerón de Lucio, prófugo en Israel; Jesús Murillo Karam, ex procurador general de la República, y para el expresidente Enrique Peña Nieto, “los cuales protegieron y sembraron pruebas falsas, y encubrieron al ex gobernador Ángel Aguirre y al presidente municipal de Iguala”, insistieron.

En el mitin realizado en el antimonumento a los 43, uno de los integrantes del colectivo Los Otros Olvidados de Ayotzinapa, demandó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda que designe para el puesto de fiscal general del estado, a una persona que considere a las víctimas “que tenga sensatez, y que realmente vea por la justicia, las víctimas y sus familiares”.

“Que la gobernadora elija bien al fiscal y que también el Congreso del estado, en el presupuesto del próximo año considere a las víctimas porque es muy poco el presupuesto que se está destinando, tomando en cuenta que muchas madres de familia que se encuentran enfermas, y aunado a la pandemia del coronavirus, muchas se vieron en la necesidad de vender sus pertenencias”, demandaron.