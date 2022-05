Octava Conferencia Nacional de Procuradoras y Procuradores de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes. Tampico, Tamaulipas

Por: ÁLVARO GARCÍA HERNÁNDEZ •

Es fundamental que todas las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) en México, trabajen coordinadamente y bajo criterios efectivos para cumplir con la delicada tarea de garantizar y preservar sus derechos ante una sociedad totalmente convulsionada, en donde algunos individuos, se esmeran en trasgredir y afectar su integridad física y mental de distintos modos, algunos de ellos inimaginables. En palabras del Maestro Oliver Castañeda Correa, Procurador Nacional de Protección de NNA, la Octava Conferencia constituye un espacio de trabajo y diálogo interno para seguir avanzando en el fortalecimiento del quehacer institucional que se nos ha conferido, ya que restituir los derechos y proteger a las NNA, implica también, contribuir a formar buenos ciudadanos y mejorar nuestro entorno social. Por su parte la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) establece en su artículo primero que el objeto de actuación es reconocer a NNA como titulares de derechos, con capacidad de goce de los mismos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; además, se tiene como uno de sus fines, garantizar el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de NNA conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Una vez descrito lo anterior, en el mesaje inaugural, el Maestro Castañeda señala que hay en nuestro país, más de 900 procuradurías municipales por lo que es necesario estandarizar los criterios de actuación partiendo de los principios de la LGDNNA, de ahí que sea una prioridad homologar la actuación de las procuradurías para aumentar las posibilidades de éxito, en virtud de lo cual, a través de las mesas de trabajo que del 25 al 27 de mayo se realizarán en materia de Derechos Humanos Fundamentales, movilidad humana, adopción, acogimiento familiar y juicios de pérdida de patria potestad, entre otros, se logrará actualizar el ejercicio diario de las competencias que se ejercen día a día. En palabras del Procurador Oliver Castañeda, la Conferencia Nacional representa además, la continuidad de un diálogo generado en pasadas conferencias, se fomentará un conversatorio con las autoridades vinculadas al ejercicio de las atribuciones de las procuradurías tal es el caso de las fiscalías generales de justicia y los tribunales, todo ello con el propósito de poder restituir entre otras aspiraciones, el derecho a vivir en una familia, identificar áreas de oportunidad y, abrir el diálogo sobre los temas prioritarios en beneficio de NNA. En este contexto, la Octava Conferencia contribuirá también a estructurar la creación de las herramientas necesarias para fortalecer capacidades y estructurar los puentes de colaboración con otras instancias como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) cuya coordinadora es la Dra. Laura Esther Canché, misma que en su mensaje estableció la necesidad de resguardar los intereses de las NNA migrantes acompañados y no acompañados, cuya movilidad huamana es mayor cada día en nuestro territorio. Para concluir, el estado de Tamaulipas tiene un programa muy sensible y exitoso denominado: Nuestros niños, nuestro futuro, modelo único en México, creado en apoyo a NNA que quedaron en orfandad por algún evento vinculado con la inseguridad que prevalece en México, dicho programa establece una tención integral desde el punto de vista psicológico, emocional y espiritual, de tal suerte, a las NNA se les brinda una taller para liberar sus sentimientos a través de la meditación para evitar la venganza, superar el difícil trance y seguir adelante con su vida de la mejor manera, para lograrlo, te cuenta con una Escuela de Reconciliación y Paz cuyo fin es que las niñas y los niños vuelvan a sonreir. El citado programa reúne los tres ejes de acción del Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno: seguridad ciudadana, bienestar social y desarrollo económico sostenible y, proporciona un entorno de seguridad e integración a la vida familiar y social, permitiendo acceder a un sano desarrollo emocional y afectivo de NNA vulnerables. Personalmente agradezco la oportunidad de conocer, aprender y compartir las buenas prácticas que se hacen en Zacatecas, con los demás colegas procuradores y procuradoras que se esmeran por este sensible sector de la población compuesto por la niñez y la adolescencia ávida de certeza, seguridad y armonía social para lograr caminar por el sendero de la vida sin más preocupación que la de ser feliz. Mucho trecho por avanzar y muchas buenas voluntades para lograr una sociedad mejor.

