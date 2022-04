Otorgan un incremento salarial de hasta 5% a trabajadores del Gobierno estatal

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

“Las y los trabajadores del Gobierno estatal, constituyen la fuerza que mueve al estado”, aseguró el mandatario David Monreal Ávila en su intervención durante la firma de convenio con el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (Sutsemop), en el que quedó asentado el aumento salarial para la clase trabajadora de hasta un 5 por ciento, además de otras prestaciones.

Monreal Ávila precisó que se beneficiará a la clase trabajadora de menos a más, es decir, el mayor incremento será para quienes ganan menos y así se irá escalonando. Esta acción, dijo, se logró gracias a la visión de privilegiar la austeridad, la transparencia y el combate a la corrupción, que han dejado un panorama distinto y generado algunos ahorros en el gasto, para destinarlo a acciones prioritarias como las que se están llevando a cabo con este convenio.

“Debemos ser muy claros en todo esto, las y los trabajadores del Gobierno estatal constituyen la fuerza que mueve al estado. Yo he hecho énfasis en la necesidad de que redoblemos esfuerzos, en la necesidad de que nos demos una nueva oportunidad viendo siempre en favor del pueblo y por la transformación del estado. Por ello he instruido a mi gobierno para que pudieran llevar estas mesas de trabajo con la finalidad de establecer este gran acuerdo para responder a los planteamientos que nos hiciera su dirigencia sindical, en razón de la disponibilidad financiera y administrativa de nuestro estado”.

“El convenio que estamos por firmar, es el resultado de un esfuerzo y obedece a la dedicación de la base trabajadora a fin de establecer aumentos escalonados de sueldos y compensaciones, en el que se verán mayormente beneficiados los trabajadores que menos ganan. Asimismo, se prevé un incremento en el bono de despensa, además de las facilidades para la expedición de licencias de conducir, la reactivación del consultorio médico integral ubicado en Ciudad Administrativa; pero no sólo eso, también tenemos contemplado el reconocimiento a las mujeres en el derecho que tienen para otorgarles sus horas de descanso para aquellas lactantes, sobre todo en su primer año, por lo que podrán disponer de un lactario en Ciudad Administrativa”, detalló el gobernador.

Este acuerdo no hubiera sido posible, a decir de Monreal Ávila, si no se hubiera manifestado la voluntad que se expuso en las mesas de trabajo; si no hubiera disposición de la dirigencia del Sutsemop, por lo que expresó su reconocimiento por la civilidad mostrada y el diálogo sostenido para la construcción de consensos que beneficiarán a la clase trabajadora, pero sobre todo, en beneficio del gobierno y del pueblo zacatecano.

“Hoy quiero reiterar mi llamado a la clase trabajadora, pero también a los de confianza, a los mandos medios y mandos, a que refrenden su compromiso en favor de Zacatecas y lo hagan dando lo mejor de sí todos los días, porque sólo con el trabajo coordinado lograremos sacar adelante a nuestro estado. Hoy más que nunca, su pueblo, nuestra gente, necesita de la clase trabajadora, de su gobierno. Lo establecido en este convenio no es una concesión, es un derecho ganado por todas y todos, y estoy seguro que seguiremos contando con ustedes para el proceso de transformación, combatiendo la corrupción y evitando los vicios que prevalecieron en el antiguo régimen”.

Finalmente, el jefe del Ejecutivo estatal señaló que este convenio es resultado de la altura de mineras entre el sindicato y el gobierno de Zacatecas, con lo que, aseguró, en él encontrarán siempre la disponibilidad para construir acuerdos en beneficio de todos, porque el trabajo corresponsable, aseguró, es la base del cambio de mentalidad y de transformación. “Los trabajadores son y serán nuestra mayor fortaleza. Con todos ustedes, Zacatecas puede y va a cambiar”.

Por su parte, el secretario general del Sutsemop, Israel Chávez Leandro, explicó que los trabajadores están divididos en 10 categorías, por lo que para las más altas el incremento salarial fue del 3 por ciento; para las cuatro de en medio, el 4 por ciento y para las más sentidas, que son 3 categorías, el 5 por ciento en el concepto uno y dos, que impacta además, el aguinaldo, la prima vacacional, el bono de aniversario del sindicato y el bono especial.

Además, destacó que por vez primera hay un incremento del monto de la beca para los hijos de los trabajadores, por lo que esos mil 100 empleados que reciben dicha beca, tendrán un aumento de 100 pesos. En este sentido, Chávez Leandro subrayó que al sindicato no le ha ido mal, pues apenas a un año de que lo encabeza se han logrado dos negociaciones salariales y fue mejor esta vez, porque se ayudará a los que menos tienen, porque también en el vale de despensa, el incremento fue de 200 pesos.

Finalmente, el líder sindical informó que aún se quedaron fuera algunas peticiones, como el del incremento en los días correspondientes al pago de aguinaldo, que es de 42 días y la propuesta es aumentar a 47, pero no fue posible esta vez, aunque destacó lo logrado en el salario, mismo que se verá reflejado ya en la próxima quincena.