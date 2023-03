Rusia instalará arsenal nuclear táctico en la vecina Bielorrusia

Por: La Jornada •

Moscú. El titular del Kremlin, Vladimir Putin, anunció ayer que Rusia instalará armas nucleares tácticas –de menor alcance y potencia que las estratégicas– en el territorio de Bielorrusia, su más cercano aliado y fronterizo con Ucrania y con tres miembros de la alianza noratlántica (Letonia, Lituania y Polonia), en respuesta a la decisión de Gran Bretaña de suministrar al ejército ucranio proyectiles con uranio empobrecido.

- Publicidad -

En una entrevista ante el periodista Pavel Zarubin, conductor del programa Moscú. Kremlin. Putin de la televisión pública local, el presidente ruso reveló que su fuerza aérea ayudó a su par bielorrusa a reacondicionar 10 aviones a fin de portar armas nucleares tácticas, y entregó un número no precisado de sistemas de misiles Iskander.

Además, comunicó que el 3 de abril comenzará la preparación de los equipos de militares que operarán los Iskander y el 1º de julio debe terminar la construcción de un almacén especial para este tipo de armamento en Bielorrusia.

En junio pasado, cuando el presidente de Bielorrusia, Aleksandr Lukashenko, visitó a Putin en San Petersburgo, y volvió a insistir en que Rusia emplazara arsenal nuclear táctico en su territorio (Minsk entregó en 1996 las últimas armas atómicas emplazadas en la época soviética), el mandatario ruso expuso que la decisión ya está tomada y en los próximos meses el vecino país recibiría los sistemas de misiles Iskander, que pueden usar tanto proyectiles convencionales como nucleares tácticos.

Ahora llegó el momento de instrumentarla. El detonante fue el anuncio de la viceministra de Defensa de Gran Bretaña, Annabel Goldie, de que tienen la intención de suministrar a Ucrania proyectiles con uranio empobrecido .

Admitió que los proyectiles con uranio empobrecido no se consideran medios de destrucción masiva, pero son un armamento muy peligroso porque, tras el impacto en un tanque o carro blindado, generan una nube radiactiva que afecta a la gente y contamina las zonas de cultivo.

Al responder al entrevistador si era una amenaza para Rusia la entrega de armamento occidental a Ucrania, Putin respondió: “Por supuesto, hay amenazas. Cuando se proporcionan armas a un país con el que tenemos un conflicto, es realmente una amenaza para nosotros, y únicamente conducirá a una gran tragedia, nada más.

“Es una cantidad (de armas) muy considerable. Es mucho. Pero… Lo que sigue después de ese ‘pero’ es muy importante: Rusia, desde luego, tiene con qué responder. Sin exagerar, tenemos cientos de miles, repito cientos de miles de esos proyectiles (con uranio empobrecido). Todavía no los hemos usado. Y además el número total de tanques superará tres veces los que pueda tener Ucrania”, sostuvo el mandatario.

Putin explicó que, al margen de la decisión británica, “(el presidente) Aleksandr Lukashenko desde hace tiempo estaba pidiendo que emplazaramos armas nucleares tácticas en el territorio de Bielorrusia (…) y tiene mucha razón al decir: somos su aliado más cercano y por qué no puede hacer lo mismo que hace Estados Unidos con los aliados suyos, que instala en sus territorios ese tipo de armas (nucleares tácticas) y enseña a sus pilotos a utilizar esos misiles en caso de necesidad para garantizar la seguridad del pueblo”.

De acuerdo con el líder ruso, Washington hace mucho que emplazó ese tipo de arsenal en el territorio de sus aliados de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), en seis países. Y si no me falla la memoria se trata de Alemania, Bélgica, Grecia, Italia, Países Bajos y Turquía. Bueno, Grecia, no, pero tiene un depósito de ojivas .

Putin afirmó que Moscú no cede sus armas nucleares tácticas a Bielorrusia, sólo las instala ahí a petición de su gobierno. Insistió: No las cedemos. Estados Unidos tampoco las cede a sus aliados. En realidad, hacemos lo mismo que ellos han hecho durante décadas .