Ray Cárdenas llama al diálogo para obtener candidaturas de calidad y avanzar en la construcción de una agenda legislativa progresista

Por: La Jornada Zacatecas •

Zacatecas, Zac.- A través de una carta dirigida a los dirigentes nacionales y locales de Morena, Raymundo Cárdenas Vargas, señaló que “la semana anterior se pudo constatar nítidamente la estrategia de la derecha, mexicana y norteamericana, y los intereses económicos globales que durante la noche neoliberal se vieron beneficiados con el saqueo a nuestro país. Esto quedó al descubierto con el reportaje fallido publicado por The New York Times que, afortunadamente, fue evidenciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, como un texto sin rigor periodístico tendiente a intervenir en el proceso electoral en curso calumniándolo sin aportar ninguna prueba. La contundencia de la respuesta obligó a la Casa Blanca de los Estados Unidos a informar de inmediato que en ese país no existe ninguna investigación en contra del presidente.”

- Publicidad -

Para el aspirante a una diputación local por el segundo distrito de Zacatecas, esos hechos obligan a evitar conductas que dividen y provocan disputas internas en el proceso de selección de candidatas y candidatos, mientras que el presidente López Obrador y Claudia Sheinbaum afrontan en solitario el bombardeo de mentiras y ataques de los intereses más poderosos del planeta. Por ello, consideró que es urgente que el Comité Ejecutivo Nacional y los dirigentes estatales de Zacatecas trabajen en conseguir la unidad de los zacatecanos que apoyan la continuidad de la 4ª T, asegurando la inclusión de todos los aspirantes y equipos existentes e hizo un llamado a 1) Instalar mesas de dialogo para concretar las candidaturas de unidad, o en su caso, se avance en los procesos de aplicación de encuestas para seleccionar a las y los mejores perfiles para competir por las alcaldías y las diputaciones locales; 2) Se abra un proceso de consulta con la militancia, académicos, universidades, líderes sociales y comunitarios para construir una agenda legislativa tendiente a lograr una Constitución local de naturaleza progresista y a la vanguardia del país; 3) Se establezcan los comités de defensa de la cuarta transformación y se actúe a la brevedad frente a la ola de ataques mediáticos y políticos que podrían vulnerar la soberanía nacional.

Finalmente, Ray Cárdenas, agregó que en las próximas campañas, que comienzan en el mes de marzo, la cuarta transformación no se enfrentara al PRIAN o a Movimiento Ciudadano, se enfrentará a los mas duros y poderosos intereses económicos y políticos de la derecha trasnacional y para ello se requerirá de la unidad que se construirá solamente si se tiene un proyecto claro y se selecciona a los mejores perfiles para garantizar que el Plan C y sus reformas constitucionales pase con facilidad por la Legislatura de Zacatecas.

PREFERENCIAS ELECTORALES

De acuerdo a las dos casas encuestadoras que han publicado resultados sobre las preferencias electorales locales, Cárdenas Vargas es el aspirante más competitivo en las elecciones constitucionales al ganar con el 26.1% según Truedata, en su medición de enero; por otro lado, de acuerdo a Demoscopia Digital, Cárdenas Vargas ganaría el distrito con el 37.6 por ciento, y en la contienda interna y también ganaría al tener 35.6 por ciento de las preferencias; Mariano Casas, con 18.7 puntos; y Santos González, con el 12.1 por ciento; aún no decide, con 17.7 por ciento; otros, con 15.9 puntos.