Reconoce López Obrador que baja en inflación aún no se refleja en alimentos

La inflación en México se ha contenido y comenzó una ligera reducción que aún no se refleja en el precio de los comestibles, reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien confió en que disminuya a partir del acuerdo con productores.

Citó por ejemplo el pacto que firmó su gobierno con Walmart: Al entregarles una licencia de libre importación de alimentos, sin aranceles, sin trámites burocráticos, ellos se hacen responsables de la calidad de los productos importados .

Celebró la reducción de 8.7 a 8.5 en la inflación anualizada en el comparativo entre septiembre y octubre, aunque consideró que el efecto comenzará a sentirse paulatinamente, por los tiempos de la apertura del mercado.

Destacó que las grandes cadenas (Walmart, Soriana y Chedraui) ya ofrecen la canasta básica en el precio pactado, mil 39 pesos, lo cual es fundamental porque Walmart concentra 25 por ciento del mercado menudista y, en conjunto, los tres corporativos controlan casi 50 por ciento de las ventas al menudeo.

En la conferencia de ayer, López Obrador descalificó las críticas de algunos sectores económicos sobre la apertura del mercado de alimentos: “Es la aplicación del libre mercado, no sé por qué se molestan, si ellos enarbolaban esa bandera, sólo que era engañoso. Era el libre mercado en los bueyes del compadre. ‘Que haya competencia, siempre y cuando yo siga siendo monopolio’. Ya parece que me estoy volviendo neoliberal, ya me están convenciendo”.

–¿Ya se convirtió, Presidente? –se le preguntó.

–Es que no todo lo de la política neoliberal es malo si se aplicara adecuadamente. Por lo general está diseñada para favorecer una minoría, es lo malo. El libre mercado se distorsiona, no se aplica, se usa nada más como parapeto. ¿Qué no crearon hasta organismos autónomos para evitar los monopolios, lo que llamaban agentes preponderantes? ¿Y qué sucedió? Los monopolios siguieron.

Fortunas, por la corrupción

La pregunta le dio pauta para marcar distancias frente a la izquierda tradicional , la cual, dijo, tiene muchos dogmas. Mencionó sus discrepancias con la visión que atribuye las fortunas en México a la explotación del proletariado , pues, a su juicio, la peculiaridad en el país es que surgieron al amparo de la corrupción y de las privatizaciones que generaron negocios arropados por el poder público.

Expresó sus diferencias sobre el incremento de impuestos como ruta para aumentar el financiamiento gubernamental. Reiteró que su administración no pretende ninguna reforma fiscal y opinó que, antes que incrementos impositivos, es necesario que no haya condonaciones y que el gobierno se apriete el cinturón para no incurrir en excesos.

López Obrador aludió a las recientes críticas a su gobierno de los ex presidentes Ernesto Zedillo y Felipe Calderón: La verdad, no es para enojo, es un timbre de orgullo que esta gente corrupta cuestione lo que estamos haciendo. Tienen derecho a hacerlo porque somos libres, pero es de caricatura .

Recordó que antes de la conversión de deudas privadas en deudas públicas en el sector bancario, a través del mecanismo conocido como Fobaproa, Zedillo proyectó un costo total de 125 mil millones de pesos. Cuando el Congreso lo aprobó ya era un billón de pesos y actualmente México ya pagó un billón de pesos de intereses y aún se adeuda el billón original.

Comparación con EU y Europa

El Presidente comparó la evolución inflacionaria de México con la de Estados Unidos y Europa: en México se ubicó en octubre en 8.5 por ciento frente a 8.2 por ciento en Estados Unidos y 9.9 en Europa.

Subrayó que el impacto del sector energético en la inflación en México es marginal por el subsidio a los combustibles, que reduce la incidencia a 0.4 por ciento, frente al 1.4 por ciento en Estados Unidos y 4.2 en Europa.

Reconoció que el mayor esfuerzo que debe hacer México es en el aumento de los comestibles, pues este rubro aún registró un ligero incremento respecto a septiembre, para ubicarse en 4.3 por ciento.

En contraste, en Estados Unidos y Europa ese renglón tiene un menor peso, 1.6 y 2.2, respectivamente.