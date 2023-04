Exhortan a que se publique la reforma en materia de revocación de mandato

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Por unanimidad, diputados de la 64 Legislatura aprobaron de urgente resolución, un Punto de Acuerdo propuesto por el legislador José Luis Figueroa Rangel para exhortar el gobernador David Monreal Ávila a que publique, en el Periódico Oficial del estado, la reforma a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, en materia de Revocación de Mandato, pues acusan que la Coordinación General Jurídica está obstaculizando su publicación y entrada en vigor de esta figura.

Desde tribuna, Figueroa Rangel recordó que la 64 Legislatura, en ejercicio de sus facultades constitucionales, el 15 de noviembre de 2022, aprobó, por unanimidad, la reforma a la Constitución local para que la ciudadanía cuente con el derecho de revocar el mandato del titular del Poder Ejecutivo, en tanto el primero de marzo de 2023, la Mesa Directiva informó del escrutinio realizado a los votos emitidos por los ayuntamientos sobre la aprobación del proyecto de Decreto que reforma la Constitución local, en materia de revocación de mandato.

No obstante, el legislador independiente lamentó que, a pocos días de cumplirse dos meses de aquella declaratoria de reforma constitucional, es preocupante que el proyecto de decreto en mención aún no se haya publicado, y los plazos constitucionales para hacerle observaciones están vencidos.

En la discusión, en un primer momento, el diputado de Morena, Armando Delgadillo Ruvalcaba, señaló la importancia de que la figura sea reconocida porque ha sido algo que se impulsó desde abajo, desde el pueblo, pero también de quienes han creído en los efectos de la transformación del país, por lo que votó a favor del exhorto para que así Zacatecas se convierta en el décimo estado en tener esto en su Constitución.

Por su parte, el diputado Enrique Laviada Cirerol lamentó que no se haya publicado la reforma y dijo no encontrar alguna explicación lógica a este hecho, por lo que se ven obligados, como diputados, a exhortar al Ejecutivo estatal para que se publique y no sea un obstáculo en este paso histórico que se ha dado en Zacatecas.

En su momento, el diputado del PT, Xerardo Ramírez Muñoz, ironizó señalando que el retraso en la publicación es porque la Coordinación General Jurídica tiene mucho trabajo, porque los plazos de veto, que eran posibles, ya se vencieron, y no han recibido comunicación en torno a dicho tema, por lo que hizo un llamado enérgico para que se publique a la brevedad y se cumpla en los hechos y no solamente en el discurso, el darle el poder al pueblo.

“Hoy, lamentablemente, la gente no se encuentra contenta con el desempeño de su gobierno. No es algo que alegre, nos gustaría que el gobierno estuviera evaluado como los mejores porque eso significa que la ciudadanía tiene mejores condiciones de vida, que se siente segura, atendida en los principales temas”, dijo el petista.

Finalmente, la diputada y coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI, Gabriela Basurto Ávila, consideró que pareciera que hay miedo de querer publicar la reforma y no querer que los zacatecanos ejerzan el derecho que tienen de revocar a un gobierno que no ha cumplido en nada.

“No es casual que esté guardado en un escritorio, no es posible que esté guardado porque alguien lo traspapeló. Este exhorto sería innecesario si la Coordinación General Jurídica hiciera su chamba; no puede estar guardando este documento en su escritorio pensando que con eso no se va a aplicar. No se vale lo que está haciendo, no lo va a poder detener porque el pueblo zacatecano quiere que se acabe este gobierno, está siendo un clamor general”, dijo la legisladora.