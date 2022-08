Ninguna investigación ha echado atrás la ‘verdad histórica’: Murillo Karam

Ciudad de México. El ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam aseguró que los últimos siete años se han inventado muchas líneas de investigación y que la última fue la localización de restos oseos en la Barranca de la Carnicería, en inmediaciones del basurero de Cocula, sin embargo, dijo que hasta el momento no hay ninguna de estas indagatorias que haya echado para atrás la llamada verdad histórica.

“Puedo aceptar algunos errores, fallas, problemas y aceptar cosas que se hicieron mal“, expresó el ex funcionario durante la continuación de la audiencia inicial ante el juez Marco Antonio Fuerte Tapia y quien en las próximas horas definirá si vincula o no a proceso al ex titular de la PGR, acusado por los delitos de desaparición forzada, obstrucción de la procuración de la justicia y tortura.

Luego del debate entre la defensa de Murillo Karam y los argumentos de la Fiscalía General de la República (FGR) el juez concedió un receso de más de una hora para que pueda analizar las argumentaciones de ambas partes y definir la situación del ex funcionario.

Mientras que los agentes del Ministerio Público aseguran que existen pruebas suficientes de la responsabilidad de Jesús Murillo Karam en los delitos que se le señalan, la defensa aseguró que hay dos de ellos que ya han prescrito, como sería la tortura y la obstrucción a la procuración de justicia, consideración que fue rebatida por los representantes de la PGR.

Durante el debate que han sostenido la parte acusadora y la defensa de Murillo Karam destaca lo relativo a la existencia de testigos directos y pruebas que demuestren la responsabilidad del funcionario en los cargos que hasta el momento se le imputan.

En este sentido, los defensores Antonio López Ramírez, Elba Mariana Vazquez y José Javier López García, han argumentado que el Ministerio Público federal no ha documentado las acusaciones con testimonios de personas que acusan directamente a Murillo Karam, mientras que los fiscales sostienen que la responsabilidad del ex titular de la PGR se localiza precisamente en los mensajes que dio a través de diversas conferencias de prensa.