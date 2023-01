Por mayoría, municipios aprobaron la minuta de Decreto sobre Revocación de Mandato

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

A pesar de que tan sólo 11 municipios de 58 aprobaron la minuta de Decreto por el que se reforma el Artículo 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas en materia de Revocación de Mandato, y de esos nueve enviaron su acta de cabildo al Poder Legislativo, por “afirmativa ficta”, dicha reforma queda aprobada por mayoría, por lo que resta que se publique en el Periódico Oficial para que Zacatecas cuenta definitivamente ya con esta figura.

La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la 64 Legislatura, Gabriela Montserrat Basurto Ávila, recordó a La Jornada Zacatecas que desde noviembre fueron enviadas a los 58 municipios dos minutas: la primera, referente a la Revocación de Mandato; y la segunda, una reforma al Artículo 42 de la Constitución local también, para reducir el número de magistrados del Tribunal de Justicia Electoral de Zacatecas (Trijez), asuntos que fueron turnados como urgentes para que fueren aprobados o rechazados por los cabildos.

Luego de más de 30 días, a decir de la legisladora, se tiene ya el cómputo final en lo que respecta a las dos minutas. En el caso particular de la reducción de los magistrados del Trijez, de acuerdo con la relación compartida por la diputada a este diario, fueron ocho los municipios que lo aprobaron mediante acta y dos rechazaron dicha reforma. Los que aprobaron mediante acta fueron: Atolinga, Calera, Mezquital del Oro, Morelos, Ojocaliente, Trancoso, Villanueva y Zacatecas. Mientras que la minuta fue rechazada por los cabildos de Genaro Codina y Guadalupe, que, a decir de Basurto Ávila, es “raro” porque al ser gobiernos de Morena no coincidieron con la austeridad que promueven. No obstante, el resto al no haber enviado en tiempo sus actas, también dan por aprobada esta reforma debido a la “afirmativa ficta”.

En tanto, en lo que respecta a la Revocación de Mandato, de los 58 municipios solamente 11 la aprobaron mediante acta, y al no haber ningún rechazo, se da por enterado que todos los cabildos del estado aprueban que la Constitución local se reforma y se incluya la figura mencionada. Los ayuntamientos que enviaron su documento al Poder Legislativo fueron Atolinga, Calera, Cuauhtémoc, Genaro Codina, Guadalupe, Jerez, Mezquital del Oro, Morelos, Ojocaliente, Villanueva y Zacatecas.

En este sentido, la presidenta de la Jucopo refirió que es muy posible que se abra un periodo extraordinario, seguramente en febrero, para dar a conocer el resultado del cómputo final y se pueda publicar además para continuar con los siguientes pasos. En lo que respecta a la Revocación de Mandato, Basurto Ávila señaló que ya es un hecho, jurídicamente hablando, y se necesitan solamente reglamentarla para poder realizarla dentro de año y medio.

Para la priísta, la inclusión de esta figura en la Constitución local puede traer una nueva vida política en Zacatecas, toda vez que la gente ha manifestado mediante redes sociales su decepción hacia el gobierno de David Monreal Ávila, por lo que al haberse aprobado se alistan ya las herramientas y los elementos para que los zacatecanos y zacatecanas hagan valer ese derecho democrático y revocar al gobierno que no está cumpliéndole a Zacatecas.

Aunque la legisladora consideró que esta idea fue impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, para “su lucimiento” y demostrar su confianza en su popularidad, para el caso de Zacatecas será un ejercicio para que el hartazgo de la ciudadanía salga a las calles y pida la revocación de Monreal Ávila. “Nos va a servir, es sano para nosotros. Qué bueno que lo impulsó Morena y nos va ayudar mucho”, concluyó.