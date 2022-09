Encinas solicitará revelar nombres de implicados en caso Ayotzinapa

Ciudad de México. El gobierno federal defenderá el principio de máxima publicidad en la solicitud que presente al poder Judicial para que se permita dar a conocer los nombres de los 46 servidores públicos, militares y civiles, contra los que se giraron órdenes de aprehensión por su probable responsabilidad en los crímenes contra los normalistas de Ayotzinapa.

Así lo dio a conocer esta mañana el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien también preside la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia para el caso (Covaj), que recientemente presentó el informe con conclusiones preliminares donde afirmó que se trató de un “crimen de Estado” en el que participaron funcionarios de los tres niveles de gobierno y efectivos del Ejército.

El funcionario ofreció una conferencia de prensa en el salón Tesorería de Palacio Nacional, al término de la del presidente Andrés Manuel López Obrador, y respondió a la instrucción que minutos antes había dando el mandatario para que se hagan públicos los nombres de los 46 señalados en la investigación de la Covaj.

“Ya me instruyó que le solicité al poder Judicial que me permita darlos a conocer. Les anticipo cuál va a ser la respuesta: ‘No’, pero vamos a hacer la defensa del principio de máxima publicidad, porque en materia de derechos humanos es un principio que debe de regir”, enfatizó Encinas.

Apuntó que entre esos 46 servidores públicos señalados, hay 20 militares, algunos de los cuales ya han sido detenidos como el general José Rodríguez Pérez y el capitán José Martínez Crespo.

La Fiscalía General de la República (FGR), en particular la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, tiene elementos para fortalecer las investigaciones contra los responsables. Esto para evitar que haya mala integración de los expedientes, como sucedió con los procesos que encabezó la extinta Procuraduría General de la República –en el sexenio pasado— que concluyeron en la llamada ‘verdad histórica’ y que ha dado pauta para que varios jueces absuelvan a los implicados.

Asimismo, Encinas descartó un rompimiento con el titular de la Unidad de la FGR, Omar Trejo Gómez. “Sólo me merece respeto y reconocimiento, él ha hecho un espléndido trabajo, nunca hemos tenido ningún diferendo, hemos trabajando de la mano, en una relación de confianza y le reitero mi respeto y reconocimiento en la trabajos que ha venido desarrollando”.

El presidente de la Covaj lamentó que en algunos casos no se podrá judicializar a los implicados por la mala integración del expediente que se hizo en la pasada administración; pero criticó que los jueces argumentado el debido proceso absuelvan a los señalados en lugar de cumplir con la reposición del proceso a fin de evitar que sean liberados.

“Aunque yo sé que en algunos casos no pueda judicializarse por las propias limitaciones y este principio del debido proceso, ayer decía el subsecretario (de Seguridad Pública) Ricardo Mejía ‘el debido pretexto’, que lamentablemente ha sido un instrumento legal que en muchos casos no ha permitido no solo no conocer la verdad, sino no castigar a los culpables”.

Llamó a evitar caer en provocaciones en la próxima jornada global de lucha de los familiares de los normalistas –que se realizará este lunes, en el marco del octavo aniversario de los crímenes suscitados e 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero— y deslindó a los padres y las madres de los actos violentos que se han dado esta semana en diferentes movilizaciones por el caso.

El subsecretario aclaró que la comisión que preside no tiene funciones de ministerio público, sino que su objetivo es la búsqueda de la justicia y la no repetición, así como el derecho de las víctimas.

“A nosotros lo que prevalece a nuestro trabajo, es lo que no entienden algunos de nuestros críticos, es que esta es una comisión de la verdad no es un Ministerio Público, y nosotros el esfuerzo fundamental es garantizar el derecho de las víctimas, y en este sentido si dar toda la información que sea necesaria en favor de su causa”, explicó.