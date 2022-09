Estudiantes de medicina del IPN bloquean el Circuito Bicentenario

Ciudad de México. Decenas de estudiantes de la Escuela Superior de Medicina (ESM), del Instituto Politécnico Nacional (IPN), bloquearon Circuito Bicentenario durante dos horas este viernes para manifestar su inconformidad con lo que consideran la falta de atención a sus demandas por parte de las autoridades de dicha casa de estudios.

Poco antes de las 12 pm, los alumnos salieron en marcha de una de las puertas de la ESM y se dirigieron a pie hacia Circuito Bicentenario, el cual bloquearon, en medio de huélums y consignas, así como con pancartas en las que exigen que la dirección del politécnico les de mejores condiciones de estudio.

Además de enfatizar que los participantes en la movilización “no somos porros, somos estudiantes”, los jóvenes demandaron mayor transparencia en el ejercicio de presupuesto de la ESM, atención a casos de violencia de género y que se investiguen los casos de supuesta “corrupción” que habría al interior de ese plantel.

Al rededor de la 1:30 pm, cuando los vehículos que transitaban sobre Circuito Bicentenario se dieron la vuelta y circularon por otros lados, los manifestantes decidieron marchar sobre esta vialidad con dirección al noreste, y anunciaron que se dirigirán a la Vocacional número 12, para después proceder a avenida Insurgentes.

Poco después de las 2 de la tarde, los estudiantes dejaron de bloquear Circuito Bicentenario y continuaron la ruta ya anunciada por calles secundarias.

Una alumna de la escuela, que prefirió no mencionar su nombre señaló que el reciente nombramiento del director interino del colegio, José Roberto de Jesús Bastarrachea, no satisface el pliego petitorio de los alumnos de la institución, porque supuestamente “pertenece al mismo grupo del director anterior”, además de que “no conoce la situación” del colegio y por lo tanto no puede atender las exigencias del alumnado.

Asimismo, la joven consultada aseveró que el pliego petitorio local de la ESM no ha sido realmente atendido por las autoridades, por lo que indicó que el bloqueo a Circuito Bicentenario continuará hasta que accedan a dialogar con ellos las autoridades del gobierno capitalino, el IPN y la Secretaría de Educación Pública.