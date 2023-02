Casos de corrupción inmobiliaria en BJ muestran a los del PAN tal como son: AMLO

Ciudad de México. Luego de las denuncias y detenciones que se han concretado en días recientes relacionadas con el llamado cártel inmobiliario, y en el que se investigan a ex funcionarios de la alcaldía Benito Juárez, el presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que en esa demarcación es donde ha tenido mayor simpatía el Partido Acción Nacional, y ahora se destapa todo esto que los pinta como son. Pero no es nuevo, ya se sabía de la corrupción, pero aun así seguían votando por el PAN .

Al referirse a las investigaciones relacionadas con la gestión del ex alcalde y diputado local blanquiazul de esa demarcación, Christian von Roehrich, quien tiene orden de aprehensión en la Ciudad de México, dijo que es interesantísimo el tema porque ahí pueden poner a quien sea de candidato y siempre gana. Yo antes en Tabasco, cuando empezábamos en la lucha, porque como estaba desatada la compra del voto y todos los medios en contra de nosotros; decía yo que si ponían de candidata a una vaca, ganaba la vaca, guardadas las proporciones y con todo respeto a las vacas .