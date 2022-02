Dirigencia del Spauaz “se quitó la máscara” y opera en favor de Rectoría, coinciden docentes

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Luego de darse a conocer que el Sindicato de Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (Spauaz) aceptó formalmente el ofrecimiento de Rectoría de un incremento salarial de 3.5 por ciento, sin esperar el resultado del plebiscito, docentes opinaron que la dirigencia actuó a espaldas de la voluntad de los agremiados y de manera subordinada a la Rectoría.

Enrique Viramontes, docente de la Preparatoria, afirmó que el secretario general, José Juan Martínez Pardo y la Rectoría decidieron conjurar el emplazamiento y por lo tanto ahora deberán asumir su responsabilidad.

“Se acabó el emplazamiento. No tienen cómo justificarlo ni jurídica ni políticamente, pero creo que midieron las consecuencias. Algunos intuíamos que estaban haciendo esto y ya lo mostraron”, expresó.

Elva Jiménez, por su parte, consideró que lo sucedido “lo tenían cocinado. Es una burla, es no tener ética, no tener vergüenza y no se vale insultar nuestra inteligencia. Creo que no termino de sorprenderme porque el secretario acordó con el Rector violentar el Contrato Colectivo de Trabajo”.

Asimismo, el ex secretario general, Pedro Martínez Arteaga, manifestó que hay muchas irregularidades en el convenio que firmó la actual dirigencia y la administración central, entre ellas el hecho de que el emplazamiento era por incremento salarial y no por violaciones e incumplimientos.

Comentó que el documento se firmó el 16 de febrero pasado, por lo que fue una actuación que no fue correcta y muestra de ello es la molestia que se generó en el grueso de la comunidad docente.

“Sé lo que es estar ahí con el pellejo adelante, haciendo a veces las cosas por omisión y a veces intencionadamente, pero cada quién que asuma su consecuencia y su coste político. Yo no habría votado esto porque ya estaba conjurado”, expresó.

Lorena Acosta Reveles, de Ciencia Política, exhortó a la dirigencia sindical que reconozca que firmó un desistimiento de huelga detrás de la voluntad de los docentes, ocultando que no había un plebiscito previo.

Por su parte, Martín Sánchez cuestionó que el secretario general no informó antes que la firma del convenio era un procedimiento que debía hacerse, lo que significa que sabían que estaban actuando de manera incorrecta.

Ante esa situación, afirmó que el Rector es el único que le tiene confianza a Martínez Pardo porque está cumpliendo cabalmente con todas las peticiones y el hecho de argumentar que los agremiados no quieren entender los procedimientos legales, “es insistir y asumir que somos estúpidos”.