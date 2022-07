“Comité actual del SNTE 34 se encuentra vencido; debe dar cuentas claras”: Navidad

Por: KAREN GARCÍA •

Tras haber comunicado que se emprendió un proceso para la renovación de la dirigencia de la Sección 34 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), María Navidad, actual coordinadora de Bibliotecas del estado de Zacatecas, declaró que es necesario un cambio inmediato, pues el Comité actual ya está “vencido” e invita a pedir “cuentas claras” sobre los procesos, ya que la sección 34 debió renovarse hace dos años, pero, debido a la contingencia sanitaria, el proceso fue pospuesto y hasta la fecha no hay ningún movimiento para hacerlo.

En ese sentido, Navidad Rayas mencionó que tiene la intención de participar y exigir respeto hacia el magisterio. “Sí hay la intención de participar, pero una intención sana para aprovechar la posibilidad que nos están dando de que sea otro proceso, que pueda ser la voluntad de cada maestro quien decida”, expresó.

“Estoy haciendo una invitación abierta a que mis compañeros, que están queriendo participar en esto, lo primero que pidan sean cuentas claras, yo sólo quiero preguntarle a quien está ahorita ¿qué paso con el fondo solidario?, ¿dónde está la productividad de lo que nosotros ahorrábamos?”, expresó.

Ante esa situación, manifestó su inconformidad y señaló que “hubo violencia”, ya que el comité actual no fue reelecto en estos dos años que no se llevó a cabo la renovación. “Zacatecas no se merece esto, yo al Comité Nacional le he hecho la pregunta, ¿qué quiere para Zacatecas?”.

Asimismo, destacó que es necesario que haya una unión entre los aspirantes a candidatos y el magisterio para que haya mejoras y no corrupción, y exigió que “dejen al magisterio que tome sus decisiones de manera natural y no quieran obligar a que éste apoye a determinada persona”, expresó.

Navidad Rayas expuso la idea de que el magisterio “rescate su dignidad” y conserve los logros que han obtenido, así como motivar a los profesores.

“Quien llegue como autoridad a la Secretaría de Educación nos debe respetar como magisterio, como profesores; nunca el magisterio ha estado en contra de los beneficios para el estado, ha estado nada más defendiendo sus derechos y los logros”, indicó.