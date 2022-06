25.55% de los adolescentes no siente que respeten su cuerpo o intimidad

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

El Grupo Coordinador Institucional para la organización de la Consulta Infantil y Juvenil 2021 en Zacatecas, dio a conocer los resultados obtenidos en el ejercicio celebrado durante noviembre de 2021 en la entidad, en la que operaron 505 casillas virtuales y físicas donde se recibieron 64 mil 363 opiniones de niños, niñas y adolescentes de entre 3 y 17 años sobre todo en tres grandes temas: la pandemia de Covid-19, los Derechos Humanos y el Cuidado del Planeta.

En el evento llevado a cabo este martes en la Casa Municipal de Cultura, se expuso que a nivel nacional expresaron su opinión 6 millones 976 mil 839 niñas, niños y adolescentes de entre 3 y 17 años, y para el caso de Zacatecas, la participación total fue de 64 mil 363, lo que equivale a 14.11 por ciento de la población que en ese segmento de edad que habita en la entidad federativa: es decir 456 mil 251 niñas, niños y adolescentes de las edades mencionadas.

En lo que corresponde a la participación por grupos de edad, 10.31 por ciento de las y los participantes en la entidad pertenecen al grupo de 3 a 5 años (6 mil 634 personas); 23.44 por ciento tienen entre 6 y 9 años (15 mil 085 personas), 32.58 por ciento se encuentran en el segmento de 10 a 13 años (20 mil 967 personas); y 33.68 por ciento, en el rango de 14 a 17 años (21 mil 677 personas), de estos, 47.79 por ciento fueron mujeres y 41.53 ciento hombres.

Cabe señalar que en la entidad predominó la participación de personas en el rango de 12 a 14 años de edad, seguida por personas con 15 años. Asimismo, se alcanzó una participación total de 2 mil 594 personas que declararon vivir con discapacidad, de las cuales, el 39 por ciento se encuentra en el grupo de 10 a 13 años y el rango con menor porcentaje en el sector de 3 a 5 años de edad.

Desde contextos sociales específicos, es importante la participación de quienes viven en albergues o instituciones que atienden población infantil y juvenil. Así, se logró captar un total de 157 opiniones, siendo los de 14 a 17 años de edad quienes habitan mayormente en estos espacios.

También, cabe destacar que 111 niñas, niños y adolescentes que participaron en la CIJ 2021, manifestaron vivir en situación de calle, siendo el 52.25 por ciento a niños y adolescentes, mientras que las niñas representaron 31.53 por ciento. En este último segmento de población, destacó el alto porcentaje de quienes no se identifican con ninguno de los dos sexos, que equivale a 15.32 por ciento de la población total en esa categoría.

Asimismo, mil 539 participantes zacatecanos se identificaron como pertenecientes a un grupo indígena, lo que equivale a 2.39 por ciento del total de quienes se expresaron en este ejercicio. De este grupo, 559 personas declararon que hablan una lengua indígena, lo que representa 36.32 por ciento de quienes se adscriben como indígenas. Por otra parte, el 2.25 por ciento de los participantes en la entidad (mil 445 personas) se declararon como afrodescendientes.

Principales resultados

El primero de los temas de interés entre niñas, niños y adolescentes fue el de la pandemia de Covid-19, ya que afectó a todos en los dos últimos años. Al respecto, el grupo de 3 a 5 años de edad experimentó durante este proceso felicidad (25.81%), pero también aburrimiento (21.32%) y tristeza (19.02%). Mientras que los de 6 a 9 años, el 55.02 por ciento, se sintieron siempre protegidos, aunque cabe destacar que en este grupo, el 57.29 por ciento sintió también tristeza, algunas veces.

El tema del cuidado y bienestar se derivó de preocupaciones de niñas, niños y adolescentes en el sondeo virtual que se implementó en todo el país, pero el tema se relaciona no únicamente con el cuidado que reciben o el bienestar al que tienen acceso en mayor o menor medida, sino con el que reciben otras y otros en términos de equidad y de oportunidades.

En este sentido, cabe señalar que la mayoría de las y los participantes de 3 a 5 años, (41.33%) no ha enfrentado u observado maltrato infantil. Sin embargo, debe notarse que sí lo señalan en forma de golpes (25.78%), de gritos (14.83%) y de castigos (10.73%).

Por otra parte, en la CIJ 2021 se buscó indagar sobre la discriminación. En primer lugar, 82.84% de las y los participantes de 3 a 5 años en Zacatecas eligió la opción “No me ha pasado”. Sin embargo, las respuestas del subconjunto de quienes sí señalan haberla enfrentado se destaca que las tres principales causas de trato desigual que identifican son la edad (7.35%), el peso y la estatura (2.47%) y el color de su piel (2.47%).

Al grupo de 10 a 13 años se les preguntó sobre el amor y cariño con que los tratan y la mayoría de las y los participantes en este segmento de edad (74.29%) reciben afecto siempre, además de una proporción importante (18.00%) que expresa sentirlo algunas veces. En ese marco, vale la pena hacer notar el porcentaje (7.71%) de quienes informan que nunca se les trata con amor y cariño.

También es notable que niñas, niños y adolescentes de 10 a 13 años reportan con frecuencia relativamente baja que algunas veces (8.81%) presencian golpes o gritos entre personas adultas, aunque es notable el porcentaje de quienes lo experimentan siempre (3.27%).

La mayoría de las y los participantes en la CIJ 2021 (86.17%) aseguran nunca recibir golpes, asimismo, quienes dicen recibirlos algunas veces llegan hasta 12.75 por ciento, y quienes los enfrentan siempre, corresponden con el 1.08 por ciento.

Al grupo de 14 a 17 años se les preguntó “¿con qué frecuencia respetan tu cuerpo y tu intimidad?” las personas adultas que los cuidan. Aquí, en primer lugar, resalta que 64.62 por ciento señala que siempre se respeta su cuerpo y su intimidad, mientras que 9.83 por ciento manifiesta que algunas veces. Sin embargo, resulta notable que 25.55 por ciento percibe que no se le respeta nunca.

Asimismo, hay un porcentaje notable de adolescentes que dice haber presenciado siempre trato violento entre las personas adultas en su entorno (27.46%). En contraste, la mayoría (62.93%) expresa nunca haberlo enfrentado. Pero no puede dejar de señalarse que 26.23 por ciento de las y los participantes de 14 a 17 años informa que siempre reciben golpes.

En lo que respecta al tema de los derechos humanos, se les solicitó información sobre las condiciones en que ejercen sus derechos en el marco de la pandemia por Covid-19, sobre todo en cuestiones del contexto escolar. Estas expresiones se presentan para los dos rangos de más edad, es decir, desde 10 hasta 17 años.

En este sentido, tres cuartas partes de las y los participantes de 10 a 13 años en Zacatecas señala haberse sentido bien con las personas a su alrededor durante la pandemia (77.07%), aunque también es notable la proporción de quienes expresan haberse sentido mal (10.22%).