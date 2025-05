Con voluntad, diálogo y comunicación es posible reconstruir la BUAZ: Ángel Román

Por: MARTÍN CATALÁN LERMA •

Ángel Román Gutiérrez, virtual rector electo de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), informó que su administración tendrá el reto de alcanzar una reconstrucción de la institución y para ello debe haber voluntad de parte de todos los universitarios para que haya condiciones de gobernabilidad.

Desde su perspectiva, con voluntad, diálogo y comunicación es posible que todos los universitarios se sumen a una iniciativa de unidad en torno a la reconstrucción de la universidad, y muestra de ello fue la jornada electoral que transcurrió sin incidentes mayores.

Comentó que ya está trabajando en el Plan de Desarrollo que presentará para su administración, en el cual se plantea atender los aspectos más apremiantes para la universidad en los próximos años.

Detalló que este documento estará basado en todas las propuestas, planteamientos e ideas que se recogieron en las unidades académicas con los docentes, estudiantes y trabajadores, además de retomar los compromisos de campaña, en especial para impulsar una reforma integral.

Román Gutiérrez refirió que en el rectorado de Antonio Guzmán Fernández y Rubén Ibarra Reyes esa reforma no se logró porque se pretendió hacer no desde las bases ni por los órganos de gobierno, sino mediante equipos de trabajo que nunca bajaron sus propuestas al intercambio y el debate.

Asimismo, en cuanto al tema del exrector Rubén Ibarra, afirmó que él cuenta con su propia trayectoria y capacidad para conducir a la institución, mientras que la situación de Perla Trejo, secretaria general electa, se valorará después de asumir el cargo.

“Yo tengo mi propia trayectoria y he llegado hasta aquí por el trabajo político que he hecho logré sumar la fuerza de las viejas estructuras- Ese es el mejor deslinde que puedo tener”, expresó.

En relación con los cuestionamientos de la comunidad por incluir en su administración a Perla Trejo, quien testificó en el juicio del exrector y que resultó culpable por abuso sexual luego de someterse a un procedimiento abreviado, dijo que falta mucho tiempo para iniciar su periodo y en su momento se fijará una postura para ello.

Refirió que cualquier universitario que haya infringido algún ilícito o que haya violado la normatividad está expuesto a que se le remueva de cualquier espacio administrativo, incluso el rector.

No obstante, Román Gutiérrez manifestó la necesidad de esperar a que asuma como rector y a partir de ese momento tomará una posición sobre la situación concreta de Perla Trejo, ya que ni siquiera ha concluido el proceso electoral y cualquier declaración en ese sentido podría afectar su toma de posesión.

Sobre las recientes sesiones del Consejo Universitario, afirmó que estas se manejaron con total transparencia y las decisiones que se tomaron ahí fueron con base en la normatividad institucional.

En efecto, como se dio a conocer en esa sesión, renunció a la secretaría general con el propósito de facilitar os procedimientos legales al interior de la universidad y evitar que surgiera algo que impidiera la gobernabilidad.

“Como soy virtual rector electo, el Consejo tenía que nombrar un secretario general y ante la situación que se da de la destitución del rector decidió renunciar como secretario general porque además había un encargado de la Secretaría General que nombró el exrector. Entonces la decisión fue para facilitar el proceso jurídico en la universidad”, expresó.

Román Gutiérrez recordó que la semana pasada el Consejo Universitario fue convocado para discutir la renuncia o destitución del rector Rubén Ibarra Reyes, pero “antes de la reunión tu servidor también renuncia a la Secretaría General”.

Según relató, el pasado lunes la renuncia no se aceptó y se sometió al pleno la destitución, para lo cual se desahogaron elementos y evidencias que llevaron a esa decisión, de manera que el Consejo avaló que Armando Flores de la Torre quedara como secretario general y como rector interino debido a la destitución de Ibarra Reyes.

Sobre el cuestionamiento de que su renuncia como secretario general no fue autorizado por el Consejo Universitario, dijo que “en mi caso particular no es cuestión de que me la aceptan o no me la aceptan, sino que es una situación personal por el hecho de facilitar los procesos”.

Por tanto, afirmó que las decisiones que ha tomado el Consejo Universitario “es lo que procede de una manera muy limpia y muy transparente en el ámbito jurídico y universitario”.

En la tarde del día de ayer, la Comisión Electoral Universitaria le hizo entrega a Román Gutiérrez su constancia de mayoría y será el H. Consejo Universitario quien haga entrega de la constancia como rector electo.