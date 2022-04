OCNF expresa repudio por caso Debanhi Escobar

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) expresó su “repudio frente a la desaparición y posterior asesinato de la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, joven de 18 años desaparecida el 9 de abril de 2022 en General Escobedo, Nuevo León”.

María de la Luz Estrada, coordinadora nacional del OCNF dijo a La Jornada que pese a que “estamos teniendo un patrón, seguimos sin ver repuestas efectivas” por parte de las autoridades.

“Los mecanismos no están funcionando debidamente no hay quien sancione las omisiones de la autoridad a pesar tener protocolos y comisiones de búsqueda. Tienen y no actúan, estamos en indefensión” y llamo a “reforzar la búsqueda” de mujeres reportadas como desaparecidas “con gente capacitada”, porque insistió en que las primeras horas son fundamentales para poder encontrar a las mujeres con vida.

Señaló que en éste caso, por ejemplo se desconoce si el feminicidio ocurrió el mismo día que desapareció la joven o fue después. Lo cual es posible revele la autopsia.

Añadió que tras lo ocurrido la alerta de violencia de género declara en 2016 en la entidad hay que “reforzarla y ampliarla”.

El OCNF dijo en un comunicado que “pasaron 12 días para que su familia diera con su paradero sin lograr encontrarla con vida. Como defensoras de los derechos humanos manifestamos nuestra preocupación por el contexto de violencia feminicida en el estado de Nuevo León”.

Precisó que según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), “en 2021 Nuevo León ocupó el cuarto lugar a nivel nacional en casos de feminicidio. Siendo 66 los casos de feminicidio en la entidad, 35 homicidios dolosos de mujeres, dando un total de 101 mujeres asesinadas”.

En este año, en los primeros dos meses, la entidad ocupó el tercer lugar a la escala nacional por casos de feminicidio con 15 feminicidios, ocho homicidios dolosos de mujeres, dando un total de 23 mujeres asesinadas.

Respecto a los casos de desaparición en 2021, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) documentó “mil 145 casos de mujeres desaparecidas y no localizadas, de las cuales encontraron a 880, por lo que 265 mujeres, adolescentes y niñas continúan reportadas como desaparecidas o no localizadas por lo menos hasta el 31 de diciembre de 2021”.

En 2022 el RNPDNO registró que Monterrey, Juárez y Guadalupe han sido los tres municipios con mayor índice de desapariciones. “Tan sólo en el marco de la búsqueda por Debanhi fueron encontradas sin vida tres mujeres que habían sido reportadas como desaparecidas. Todas ellas desaparecieron en el mes de abril de 2022 y contaban con una ficha de búsqueda”.

Como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio hacemos un “llamado a las autoridades estatales para que de manera urgente, eficaz y prioritaria generen acciones que prevengan, investiguen y sancionen los casos de mujeres desaparecidas en la entidad, priorizando las medidas dictadas por la Secretaria de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) en el marco de la Alerta de Violencia de Género para el estado”.

Además solicitaron al gobernador del estado de Nuevo León que “reconozca que en el estado existe una grave problemática de desaparición de mujeres, particularmente adolescentes menores de edad y haga públicas las acciones que impulsará desde su gobierno a fin de atender la problemática de manera prioritaria”.

A la Fiscalía del estado de Nuevo León le pide que “investigue con perspectiva de género la desaparición y posterior asesinato de la joven Debanhi Susana Escobar Bazaldúa, a fin de sancionar a todas las personas que por acción y omisión contribuyeron a la materialización de la desaparición, asesinato y cualquier otra violación a los derechos humanos de la joven”.

A la Comisión Estatal de Búsqueda de esa entidad le solicitan que “realice una revisión estructural de las acciones que ha realizado en los últimos seis meses a fin de diagnosticar cuáles son los ajustes que se tienen que realizar a fin de garantizar el cumplimiento de su visión”.

Al Grupo Inter y Multidisciplinario de la AVGM en Nuevo León, le pide que “incorpore un análisis sobre la situación de desaparición en el estado y emita medidas específicas para atender la problemática, ya que se identifica un patrón que puede estar incurriendo en delitos de trata y feminicidio”.

Además expresó su condena a “cualquier tipo de simulación en las investigaciones, misoginia y falta deperspectiva de género relacionada con el caso de Debannhi y con las demás adolescentes y mujeres desaparecidas”.