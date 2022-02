“Si hablamos de prevención, primero debemos proteger a nuestras niñas, niños y adolescentes”

Por: CLAUDIA BELMONTES •

“Tenemos que entender que, si hablamos de prevención, lo primero que tenemos que proteger es a nuestras niñas, niños y adolescentes. Estamos hablando de que los tenemos que cuidar desde la primera infancia, es decir, desde los 0 a los 5 años en el que todos los menores tengan un esquema integral para el libre desarrollo, lo preocupante es que no todos los infantes tienen la oportunidad de esto”, aseveró, Cristela Trejo Ortiz, abogada feminista.

El incremento de la violencia viene en espiral desde 2010, en ese entonces se dejó ver la necesidad de parar estos índices, sin embargo, se hizo poco en materia de prevención del delito, porque este tema siempre se ha visto desde cómo inhibir a través de las fuerzas castrenses y para ello se han incrementado los arsenales y mayor capacitación para los elementos policiacos dejando descubiertos otros rubros.

La abogada señaló que los dos puntos importantes que se tienen que trabajar para una correcta prevención son: el fortalecimiento del sistema de justicia, ya que es el que sanciona a los responsables y que con ello se inhibe la comisión del delito, no obstante, esto no ha sucedido y cada vez se ve mayor número de ejemplos de la impunidad y corrupción que permea en el sistema de justicia.

“Hemos visto que siempre se ha entendido la prevención del delito con la imposición de los cuerpos castrenses. Y desde hace mucho tiempo sabemos que por ahí no es. Se tiene que arrancar de una parte más integral, más humana y desde la sociedad civil. Hasta la fecha no se ha hecho caso y es muy importante que el municipio sea el primer contacto con la ciudadanía “, puntualizó.

Y a decir de Trejo Ortiz, el Estado debería apostarle a la prevención primaria que es la que brinda a las condiciones pertinentes para que todas las personas tengan cubiertas necesidades como salud, vestido, diversión, educación, alimento, techo y habilidades socioemocionales, no obstante, los gobiernos invierten más en otras cosas.

“No le apuestan a generar personas resilientes a la adversidad, se deja en abandono a los menores que no tienen cubiertas sus necesidades primarias y cuando crecen son adultos precarios y con la gran posibilidad de repetir patrones violentos. Esto es muy simple y se ha comprobado que funciona, sin embargo, no le están apostando a eso, no haya una política pública integral y si ha habido intentos, pero lamentablemente permea la corrupción”, concluyó.