AMLO: las reformas son para blindar planes sociales

Pidió a los potosinos estar pendientes del paquete de reformas que enviará al Congreso el próximo 5 de febrero. A unos meses que termine mi mandato ya avanzamos, va a ser muy difícil un retroceso, porque no va a haber marcha atrás, ya cambió la mentalidad, ya está dando resultados la revolución de las conciencias. Además, todo va a quedar bien protegido, blindado . Las iniciativas, dijo, pretenden garantizar los derechos sociales para que llegue quien llegue no puedan cambiar la política de apoyos al pueblo .

En Zacatecas y San Luis Potosí, López Obrador hizo referencia al final de su administración: ya me faltan ocho meses (…) me voy contento porque ya sentamos las bases de la transformación, me voy contento porque cumplimos con el principio maderista de sufragio efectivo, no relección; porque vamos a seguir llevando a cabo la transformación, aunque ya no esté, porque me voy a jubilar, el movimiento va a continuar y va a quedar en muy buenas manos. No se los diría si no fuera así .

En ambos casos, López Obrador elogió a los ejecutivos estatales surgidos en su movimiento, Monreal por Morena y Gallardo por el Partido Verde. Tienen un buen gobernador, ya lo saben, para qué pierdo mi tiempo , señaló en Zacatecas. Luego, en San Luis Potosí, repitió la fórmula: “Tienen un buen gobernador, no les gusta mucho a los fifís, pero si le gusta al pueblo es más que suficiente”.

Fin a los privilegios fiscales

Durante su participación en Zacatecas, López Obrador llevó a cabo un largo recuento de sus políticas, entre ellas poner fin a los privilegios fiscales de que gozaban algunos de los influyentes bancos y empresas.

Antes que llegáramos nosotros los de mero arriba no pagaban impuestos (…) me acuerdo que le hablé a un dueño, debes 12 mil millones de pesos. Me dice, ya vamos a ayudar. Vamos a entregar despensa a la gente. No, eso no es el tema, le dije, es que no has pagado 12 mil millones. Dicen mis abogados que no hay problema. Sí, sí hay problema, al SAT, y arréglate, porque yo no soy cómplice de evasores fiscales. Estos de Oxxo pagaron también 12 mil millones de pesos que debían.

Posteriormente habló de cómo se ha hecho rendir el presupuesto, con énfasis en su desafío más importante en la etapa final de su sexenio: el sistema de salud.

Ratificó su compromiso de que dejará un sistema de salud ya no sólo mejor que el de Dinamarca, sino el mejor del mundo. Ya creamos una megafarmacia para que si en un pueblo de Zacatecas no hay un medicamento, en menos de 48 horas llega. Dicen que no voy a poder, sigo manteniendo el compromiso y acepto el desafío, me canso ganso que vamos a ganar .

Largos discursos en donde hasta se dio tiempo para anunciar que en la primera quincena de febrero saldrá a la venta su libro, en el que plasmará su experiencia y su legado a las nuevas generaciones.