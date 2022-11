Doris Vega, entre las 100 Mujeres Inspiradoras del Mundo en la industria minera

Por: La Jornada Zacatecas •

Doris Vega, directora de Relaciones Institucionales y Comunicación de Compañía Minera Cuzcatlán, fue seleccionada por Women in Mining UK (WIM UK) para recibir el reconocimiento “WIM100”, al ser una de las 100 mujeres inspiradoras del mundo en la industria minera.

El reconocimiento es otorgado a las mujeres que han caminado “más allá de las contribuciones a la industria y han sido identificadas como modelos a seguir para las futuras generaciones”. En esta quinta edición, se recibieron 915 nominaciones de 491 mujeres de 61 países, entre ellas Doris, quien ha destacado gracias a su trayectoria profesional desde su ámbito de especialidad en Comunicación Corporativa y Relaciones Públicas e Institucionales.

Por más de 11 años, Doris ha generado mensajes para propiciar cambios en la percepción sobre la minería, de la antigua a la innovadora que transforma vidas, que construye historias, que es amigable con el medio ambiente y que favorece el desarrollo económico de las comunidades y el progreso de las familias.

Además de colaborar con Compañía Minera Cuzcatlán, Doris Vega es presidenta del Comité Directivo Nacional de Mujeres WIM México, donde continúa impulsando la equidad de oportunidades y condiciones laborales de las mujeres en la industria minera mexicana, con una visión incluyente enfocada en difundir las buenas prácticas y la imagen de una minería responsable.

Sobre este reconocimiento, Doris Vega comentó lo siguiente: “Es para mí un gran honor representar no solo a las mujeres de Compañía Minera Cuzcatlán, sino a todas las del sector minero mexicano, quienes, gracias a su trabajo y liderazgo diario, contribuyen positivamente para generar cambios en la industria. En la actualidad, el sector minero de México se ha transformado y ha dejado de ser un oficio masculino. Bajo esas condiciones, las mujeres hemos encontrado oportunidades para crecer y desarrollarnos profesionalmente no solo en áreas operativas, sino también en posiciones gerenciales y directivas”.

Añadió que “un claro ejemplo es Compañía Minera Cuzcatlán, donde alrededor del 20 por ciento de los puestos de nuestra plantilla laboral son ocupados por mujeres, con presencia en todas las áreas y en todos los niveles jerárquicos, una cifra que va en aumento gracias a nuestra Política de Diversidad que nos compromete a que, en cualquier proceso de selección, se contemple a una candidata. Contamos también con programas para que mujeres locales se capaciten en la operación de equipos de minería subterránea. Además, nos enorgullece decir que somos una de las pocas empresas en el sector en tener un Comité Directivo con paridad de género, lo que reafirma nuestro compromiso por impulsar la diversidad y la inclusión”.

Al respecto, la doctora Stacy Hope, directora general de Women in Mining UK, expresó lo siguiente: “¡Felicidades a Doris Vega por su reconocimiento en el WIM100! El WIM100 es una celebración de las contribuciones inspiradoras que hacen las mujeres a la minería para que sea una industria más segura, más sostenible y fuerte para todos. Doris es una verdadera pionera, que busca nuevas y mejores formas de disipar los conceptos erróneos sobre la minería. A través de sus creativas comunicaciones, inculca el importante papel que desempeña el sector. Igual de importante es su voluntad de mantener un compromiso bidireccional con las personas y las comunidades para que se sientan escuchadas”.

Sobre Compañía Minera Cuzcatlán

“Somos una empresa orgullosamente oaxaqueña, ubicada en el municipio de San José del Progreso, en los Valles Centrales. Desde 2011 operamos la mina San José para extraer concentrados de plata y oro. Nuestra misión es generar valor compartido a largo plazo a través de una producción eficiente, la protección del medio ambiente y la responsabilidad social a través de nuestro aporte en diferentes rubros, donde la sostenibilidad es parte integral de todas nuestras operaciones y relaciones. Generamos más de 600 millones de pesos anuales en derrama económica en beneficio de nuestros más de mil 200 colaboradores y para más de 30 mil habitantes en nuestra zona de influencia. Formamos parte de Fortuna Silver Mines Inc., compañía canadiense con presencia en México, Perú, Argentina, Costa de Marfil y Burkina Faso”.

Sobre Women in Mining UK

Women in Mining UK (WIM UK) es una organización voluntaria sin ánimo de lucro dedicada a promover, desarrollar e incrementar el empleo de la mujer en el sector minero. Algunas de sus iniciativas son los programas educativos para que las mujeres profesionalmente puedan cumplir sus objetivos desde el inicio en la universidad hasta que estén en la junta directiva de una empresa. Los programas son becas con la Camborne School of Mines y también el Imperial College en Londres, para prácticas en colaboración con el grupo Women on Boards UK que también organiza eventos educativos y de networking. WIM UK publica artículos de desarrollo y liderazgo, además del libro 100 Global Inspirational Women in Mining (WIM100), donde celebra la contribución de las mujeres en la industria de la minería e identifica mujeres inspiradoras que puedan ayudar a futuras generaciones a considerar la industria de la minería como su carrera profesional. La afiliación es gratuita y todo el mundo es bienvenido, independientemente de su género o ubicación.

Para más información sobre cómo unirse a WIM UK, visita la página web: www.womeninmining.org.uk.