Acusa Ramírez Cuéllar a Samuel García de “facturero”

Por: La Jornada Zacatecas •

Durante la sesión de la Cámara de Diputados el pasado 17 de octubre, donde se aprobó la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026, el diputado federal por Morena Alfonso Ramírez Cuéllar acusó al gobernador de Nuevo León, Samuel García de “facturero”, señalando, que irán “contra él”.

Al responder a un cuestionamiento, el diputado señaló que un gobernador de uno de los estados del norte “se precia de ser profesional de la evasión y la facturación falsa”, señalando que “contra ese vamos también, contra ese gobernador de Movimiento Ciudadano vamos también y contra todos aquellos que cometan el ilícito de facturar falsamente operaciones inexistentes”.

Ramírez Cuéllar añadió que, con el gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, se está haciendo otra gran reforma fiscal que “tiene como base tapar los grandes boquetes que se desatan a partir del huachicol y de la facturación falsa. Por eso hemos incrementado los ingresos producto del comercio exterior y los vamos a incrementar mucho más con la reforma que establecimos en materia aduanera”.

Anunció que, al concluir el mes de octubre, se invitará a las mesas directivas de las comisiones de Presupuesto y de Hacienda de las 32 entidades del país para platicar y concretar leyes y disposiciones normativas de los estados de la República.

“Queremos ayudar y ser promotores del fortalecimiento fiscal y financiero del municipio y del estado. Estamos totalmente comprometidos con todo este proyecto para que exista una mayor capacidad de que nuestras autoridades subnacionales tengan la oportunidad de poder invertir en el desarrollo y en la concreción de muchísimos servicios públicos”, señaló el diputado federal.