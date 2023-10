AMLO declarará área protegida si Calica rechaza vender predios

Quiero decirles aquí a todos los mexicanos que yo no me voy a ir sin resolver esto, y la mejor forma de resolverlo es que se declare área natural protegida todo y que se les pague de conformidad con la ley la indemnización correspondiente , dijo el mandatario.

Lo que estamos planteando es que vamos a defender el territorio, no podemos seguir permitiendo la destrucción impune , dijo el jefe del Ejecutivo al responder preguntas sobre el tema.

Luego de que Vulcan Materials solicitó al gobierno de Estados Unidos defender sus intereses ante la eventual expropiación por parte del gobierno mexicano, López Obrador confió en su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional que no habrá presiones de parte del presidente Joe Biden por este motivo, pues dijo que es respetuoso de las decisiones mexicanas y subrayó que México no es una colonia.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró ayer que si la empresa Vulcan Materials no está dispuesta a que se le compren los terrenos de la mina Calica-Sac-Tun, de cerca de 2 mil 400 hectáreas en la costa de Quintana Roo, emitirá un decreto para declarar la zona como área natural protegida y se indemnizará a los empresarios conforme a lo que indique la ley.

Si no hay respuesta de parte de ellos, si no quieren ayudar, esa va a ser la decisión. Ya se les van a depositar en un juzgado 6 mil o 7 mil millones de pesos y vamos a emitir el decreto para destinar toda el área a la protección del medioambiente y no se va a poder construir nada, va a ser para conservar esta reserva , aseveró.

Al mostrar videos de la explotación minera de Vulcan Materials, en los que se observa cómo se dinamita a cielo abierto los terrenos, López Obrador expresó: Miren lo que hacen. A ver si esto lo pueden hacer en Florida. ¿Por qué lo vienen a hacer aquí? .

El tabasqueño opinó que la estrategia de la empresa, que además de rechazar la negociación con el gobierno mexicano ha señalado que invocará el Tratado México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC) para defender sus intereses, sólo busca ganar tiempo para que termine el sexenio y poder volver a explotar la mina, cuyas actividades están clausuradas.

Ellos no quieren nada, lo que quieren es que se termine el gobierno para volver a explotarlo .