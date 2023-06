Despiden al historiador Édgar Hurtado Hernández con las canciones ‘Estrellita’ y ‘La Barca de Oro’

Por: ALEJANDRO ORTEGA NERI •

Entre las notas Estrellita de Manuel M. Ponce y La Barca de Oro de Cuco Sánchez, en la voz portentosa de Sonia Medrano, la comunidad universitaria realizó un sentido homenaje de cuerpo presente al historiador Édgar Hurtado Hernández, quien falleció este 20 de junio y entre cuyos últimos deseos tuvo que, además de que se repartiera pan en su velatorio, entonaran estas canciones con las que familiares, amigos y alumnos puedan recordarlo.

El homenaje se efectuó en el patio central de Rectoría de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), en donde el rector, Rubén Ibarra Reyes, y los secretarios general y académico, Ángel Román Gutiérrez y Hans Hiram Pacheco, respectivamente, rindieron la guardia inicial en el féretro de a quien en vida se le conoció con el cariñoso mote de “El Cuerpecito”.

Mariana Terán Fuentes, historiadora y viuda, destacó que muchos estudiantes se quedarán con el recuerdo de Hurtado Hernández, y como historiadores, dijo, tendrían que aquilatar eso, los recuerdos.

“Les quiero compartir que ayer el viejo se me fue entre mis brazos. Y yo ya sabía que iba a morir y le dije ‘ahí hay un arroyo, historiador del agua, un arroyito. Síguelo. El agua es cristalina, las piedras son tan suaves, tan delicadas que no te van a molestar en tu andar’. Le dije ‘avanza, camina, ya no regreses, no voltees para atrás. Fuiste un gran universitario, un gran amigo de todos ustedes, un gran padre, el mejor de los abuelos y, desde luego, un gran esposo’. Le dije ‘eres libre. Eres un hombre libre’”, concluyó la historiadora.

En tanto, el rector de la Máxima Casa de Estudios manifestó, en nombre de la familia universitaria, sus condolencias y destacó que se le recordará siempre como un gran amigo y gran universitario, mientras que el también historiador René Amaro Peñaflores fue el encargado de leer la semblanza de su compañero, a quien definió como un gran hombre de carácter firme y fuerte.