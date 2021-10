Trabajadores del Cecytez amagan con ‘tomar’ Ciudad Administrativa; exigen pago de salario

El magisterio zacatecano ha realizado protestas para exigir el pago de su salario FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ Les adeudan la segunda quincena de septiembre y la primera de octubre; también un bono de superación académica y el retroactivo al incremento salarial

En conferencia de prensa, Lucio Mendoza Amaro, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Zacatecas (Stcecytez), informó que, de no percibir el salario adeudado de la segunda quincena de septiembre y la primera de octubre, a partir de este lunes ‘tomarán’ las instalaciones de Ciudad Administrativa.

Además del salario, dijo que también se adeuda un bono de superación académica y el retroactivo al incremento salarial, por lo que pidió comprensión a los padres de familia y alumnos por el paro laboral que se ha realizado.

“Es preocupante que hemos sido completamente ignorados. Digo esto con toda la responsabilidad porque sí nos atendió el secretario particular del gobernador, un subsecretario, la secretaria general de gobierno, pero son tajantes de que no hay recurso para el Cecytez”, puntualizó.

Aunado a ello, indicó que la Secretaría de Hacienda le quitó 90 millones de pesos del ejercicio fiscal 2016, pero a los trabajadores les descuentan el concepto del Impuesto Sobre la Renta cada quincena y “que el patrón no lo haya enterado no es culpa de los trabajadores”.

Mendoza Amaro manifestó, entonces, que al personal de este subsistema de educación media superior prácticamente se le adeuda dos quincenas, por lo que exigieron que se cumpla con esa obligación de la parte patronal.

“Al maestro no se le puede tratar así aun cuando en el actual gobierno se ha dicho que la educación es primordial, no hay nada de eso, y por eso tomamos el acuerdo de esperar al viernes y, si no nos pagan, planear la toma de Ciudad Administrativa hasta que no se nos pague la quincena”, expuso.

Precisó que el adeudo con los trabajadores es de alrededor de 7 millones 600 mil pesos de la segunda quincena de septiembre, además de un millón y medio para el bono de superación académica y 3.5 millones de pesos del retroactivo correspondiente al aumento salarial y la quincena que debe pagarse este viernes.

Manifestó la necesidad de que se nombre al secretario de Educación y al nuevo director general del Cecytez, a fin de que haya alguien que atienda directamente la situación de este subsistema.

Mendoza Amaro exhortó a Gobierno del Estado a que otorgue el mismo presupuesto que el Gobierno Federal para el Cecytez, a fin de que haya el recurso necesario para el cumplimiento de todos los compromisos contractuales en el transcurso del año.