“Israel no puede ser refugio de torturadores”, dice AMLO sobre Zerón

Ciudad de México. “Israel no puede ser refugio de torturadores”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador, al hacer referencia a carta enviada al primer ministro de aquella nación, Naftalí Bennett, para solicitar la extradición del ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón.

“Israel no puede ser refugio de torturadores, con todo respeto. Ningún país, pero Israel menos, es un asunto de su historia, es un asunto moral, no se puede proteger a torturadores. ‘Ah, pero es que teníamos empresas que estaban vendiendo servicios de seguridad y son empresas de nuestro país que tenían comunicación con estos funcionarios y tenemos que protegerlos’. No, no puede lo comercial o mercantil estar por encima de lo moral y de la memoria”, advirtió el mandatario.

En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, previo a un desayuno para abrir la reunión de alto nivel con funcionarios estadunidenses, López Obrador introdujo el tema cuando hablaba de la necesaria transparencia en todas las investigaciones en curso, incluidas de crímenes del pasado.

Lamentó que se haya armado “toda la mentira de la desaparición de los jóvenes y además mediante tortura para engañar”.

Hasta el momento, el gobierno de Israel no ha respondido la misiva del presidente de México. Zerón huyó a aquella nación desde 2019; se pide la extradición porque es acusado de fabricar delitos y ordenar actos de tortura en torno al caso de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa.