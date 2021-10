‘Midnight Mass’, de Mike Flanagan

La Gualdra 497 / Series de TV

Una de las quejas más recurrentes dentro del género de terror moderno, es el excesivo uso de jump scares, los sustos fáciles e inesperados dentro de la escena de alguna serie o película del género. Este tipo de recursos, lejos de generar una efectiva inquietud o temor en los espectadores, en la mayoría de los casos simplemente son distracciones que rara vez aportan algo relevante a la trama.

Alejándose un poco de esos parámetros y fórmulas del género, se encuentra el realizador Mike Flanagan, quien dentro de su estilo particular se ha enfocado en el desarrollo de personajes y sus profundas complejidades, que van desde tratar de superar los traumas del pasado hasta la incansable lucha contra las adicciones. Dichas temáticas se encuentran presentes en obras previas del realizador, tales como la película Doctor sleep (2019), así como en la estupenda miniserie The haunting of Hill House (2018).

Flanagan retoma estos elementos en Midnight mass (2021) su más reciente miniserie de terror producida por Netflix, la cual muestra claras influencias de la obra de Stephen King. A lo largo de 7 episodios, cada uno de más de una hora de duración, el realizador construye un inquietante relato que logra combinar la intriga de lo desconocido con el armado de un universo ficticio que es creado a partir de cero. Con ritmo lento, pero preciso, la serie va profundizando en un misterio que, aunque evidente, se toma su tiempo en salir a la luz.

La acción transcurre en la ficticia isla de Crocket, un sitio pequeño, apacible y con un número reducido de habitantes. En este poblado empezarán a ocurrir una serie de extraños e inexplicables eventos, los cuales coinciden con la llegada de un joven cura a la parroquia local, quien renovará el fervor religioso de las personas que ahí viven.

Con mirada compasiva, Flanagan encauza su atención en una galería de personajes entrañables, cada uno con sus propios problemas, tanto emocionales en algunos casos, como existenciales en otros. En medio de este eje, el director elabora en temas complejos, como lo son la crisis de fe, la distorsión del fundamentalismo religioso, los peligros del fanatismo, el control de masas y el miedo a la muerte, entre otros.

Sin caer en efectismos y evitando las obviedades, la historia guarda una potente carga emocional, que se encuentra cimentada en las relaciones afectivas de sus protagonistas, y que son representadas a lo largo de la serie, primero a partir de profundos y extensos monólogos y después en acciones directas dentro del relato.

El resultado es un producto atípico a las convenciones del género, pero efectivo en su creciente angustia, que converge hasta un perturbador tercer acto donde la gran mayoría de sus piezas terminan por encajar. Es así como Midnight mass, si bien pide paciencia en el espectador, se trata de una excelente serie sobre la búsqueda de la salvación y el insondable misterio de la fe.

