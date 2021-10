Fortalecer la Comisión Federal de Electricidad o acelerar su desmantelamiento

El mundo vive un encarecimiento de las tarifas de la energía eléctrica por un conjunto de factores que convergen en el inicio del otoño. En primer lugar tenemos los problemas políticos alrededor del suministro de gas a Europa por parte de Rusia y las presiones de Estados Unidos para detener los compromisos de Alemania en la construcción de un nuevo gasoducto desde el país gobernado por Vladimir Putin. Además, en distintos países donde han privatizado (desregulación en lenguaje neoliberal) el servicio de electricidad, se han venido descubriendo prácticas de colusión entre empresas para incrementar desmesuradamente los precios, practicas que nos hacen recordar las que generaron los grandes apagones de inicio del siglo XXI en California, agravados con el fraude de Enron, la gigantesca empresa energética norteamericana, y los problemas sufridos por Texas y el norte de México el invierno pasado. En todas partes se debate una hipótesis de fondo: las privatizaciones deben revertirse para que los estados aporten la planeación indispensable.

En este escenario, el titular del Poder Ejecutivo Federal dio a conocer hace pocos días que envió al H. Congreso de la Unión la iniciativa de decreto por la que se modifican los Artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la que se busca rescatar y fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) con el propósito de que se garantice el suministro de energía eléctrica a precios justos para todos los mexicanos. El Estado mexicano pretende recuperar la conducción del Sistema Eléctrico Nacional, para preservar la seguridad energética y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población.

La iniciativa parte de que la reforma energética neoliberal de 2013, buscaba fortalecer a las empresas privadas, especialmente a las empresas extranjeras, permitiéndoles que se apoderaran del mercado eléctrico mientras aún reciben subsidios y venden electricidad a la CFE a precios elevados, además de crear normas para subutilizar las plantas hidroeléctricas de la CFE. La iniciativa propuesta establece la electricidad como área estratégica a cargo del Estado, en los términos que históricamente fundaron el desarrollo eléctrico nacional, integrando la generación, transmisión, transformación, distribución y abastecimiento de la energía eléctrica como procesos indivisibles.

Las principales propuestas contenidas en la iniciativa son:

Eliminar las disposiciones que fraccionaron a la CFE en subsidiarias y filiales, para constituirla como un solo organismo del Estado con personalidad jurídica propia. Establecer un piso de producción para la CFE hasta del 54% de la energía generada en el país, para que pueda garantizar el abastecimiento y control de un insumo necesario para toda actividad social y económica, la energía eléctrica. El sector privado participaría hasta con un 46% de la generación. Es evidente que no se propone un monopolio estatal.

Eliminar los contratos de autoabastecimiento y otras figuras derivadas de la reforma neoliberal que han propiciado corrupción y abusos contra la CFE y, además, dos organismos creados para acotar las funciones de la CFE y beneficiar inequitativamente a los productores privados: la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, que asumieron funciones fundamentales del Estado rector.

Que el Centro Nacional del Control de Energía (Cenace), forme parte de la CFE, para que la empresa del Estado sea políticamente responsable del despacho en orden de mérito de costos de producción, garantizando la seguridad y confiabilidad del Sistema Eléctrico Nacional, así como tarifas accesibles para el bienestar de los mexicanos.

Que la CFE sea responsable de la ejecución de la Transición Energética en materia de electricidad. Por su importancia para ella, el litio y demás minerales estratégicos necesarios no serán concesionados, para que el Estado mexicano lleve a cabo su exploración y producción. Las concesiones otorgadas para la extracción de otros minerales permanecerán.

En la presentación de la iniciativa el presidente detalló que dicha iniciativa de reforma no significa nacionalizar ni estatizar, sino que se trata de promover una auténtica competencia. Subrayó que “…el objetivo de la citada iniciativa es fortalecer a la CFE para garantizar energía eléctrica a precios justos para todos los mexicanos, que no haya aumentos por encima de la inflación, que no suceda lo de antes, que aumentaba y aumentaba el precio de la luz, de las gasolinas, del diésel, del gas. Debemos tener control de los precios de los energéticos para que no se afecte la economía popular, y esto significa fortalecer a empresas públicas, porque la política anterior era fortalecer a las privadas, sobre todo extranjeras, que se estaban apoderando de todo el mercado y se les tenía que comprar la luz a precios elevadísimos, recibían subsidios mientras las plantas de la comisión estaban subutilizadas”.

En su participación, el secretario de Gobernación explicó que desaparecen los contratos que se conocen como de autoabastecimiento, que en realidad no eran socios en la producción de energía eléctrica, sino clientes que resultaban beneficiados porque este tipo de productoras entre otras cosas no pagaban el porteo ni se prorrateaba para ellos el costo de la transmisión de la energía. A partir de ahora desparecerán ya esas sociedades de autoconsumo, por lo tanto, quienes resultaban beneficiados de este esquema, por ejemplo, grandes cadenas comerciales, tiendas de autoservicio, pues tendrán que adquirir la energía a la CFE.

El debate sobre el tema ya ha iniciado y por lo que se ve será extremadamente polarizado, entre quienes desean recuperar la rectoría estatal en la materia y aquellos que todavía presumen las bondades de las privatizaciones. Algunos intentarán disfrazar sus posiciones introduciendo los efectos ambientales, pero será difícil que eviten manifestarse sobre el núcleo del debate. Preparemonos para participar.