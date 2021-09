No convocarán a sesión extraordinaria para votar dictamen de reforma a la ley de Issstezac, anunciaron diputados. Foto: ANDRÉS SÁNCHEZ

Diputados advierten que este organismo “debe desaparecer y que nazca uno nuevo”

Diputados que integran la Comisión del Parlamento Abierto, en la 63 Legislatura del Estado, confirmaron que no convocarán a sesión extraordinaria para votar el dictamen de reforma a la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas (Issstezac), pero advirtieron que este organismo “debe desaparecer y que nazca uno nuevo”.

Jesús Padilla Estrada, presidente de la comisión del Parlamento Abierto, manifestó que no fue posible presentar el dictamen “por intereses mezquinos, tales como no permitir a los diputados, fundamentalmente por la fracción priísta y fieles al gobernador Alejandro Tello, llevar a cabo el proceso legislativo para poner a consideración del pleno de la 63 Legislatura el proyecto de una nueva ley para este instituto”.

Acusó al gobernador actual y a los anteriores, en complicidad con los directores del instituto y líderes sindicales “corruptos y comparsas” que integraron e integran la Junta de Gobierno del instituto.

En ese sentido, señaló que al gobernador Alejandro Tello tendrá la responsabilidad jurídica y social “por omisión, intromisión y lo que le resulte, por el manejo perverso de la mal llamada Ley Tello”.

Exigió al actual director del instituto, Marco Vinicio Flores Guerrero, que no siga reteniendo el impuesto sobre la renta y no entere al Sistema Administración Tributaria (SAT), donde se ha acumulado un adeudo de 65 millones de pesos, lo que puede derivar en defraudación fiscal.

Padilla Estrada insistió en que la actual Legislatura pretendió “inyectar oxígeno al instituto”, pero el gobernador, “por su maniqueo y perverso juego, no lo permitió”. En consecuencia, “prepárense las exequias y las pompas fúnebres para el Issstezac”, sentenció.