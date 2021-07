La consulta expondrá al gobierno actual que debe gobernar de manera distinta: académico

El docente universitario advierte que no ha habido disminución de la pobreza ■ foto: andrés sánchez

“Aun cuando en forma declarativa, han dicho que no quieren al neoliberalismo, toda la política económica del país a la fecha es completa y absolutamente neoliberal”: Marco Torres

Señala que de acuerdo con la participación y los resultados, será posible hacer una comisión de la verdad en la Cámara de Diputados

“La consulta pública es un juicio social y político en sí”, además de una forma de presión para que el gobierno actual cumpla con un modo nuevo de gobernar, afirmó el docente en la Unidad Académica de Desarrollo y Gestión Pública de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ), Marco Antonio Torres Inguanzo.

El académico aseguró que la participación ciudadana en este tipo de acciones va más allá del tema jurídico, pues si este fuera el caso “como dicen algunos críticos, no sería una consulta, sería una acción directa de los de las fiscalías”.

Pero la intención de la consulta “es el mismo juicio, porque en realidad es un juicio social y político a un estilo de gobierno de tres décadas de neoliberalismo, se trata de una forma de gobernar basada en una economía de la desigualdad”, sostuvo.

Además, la exigencia de justicia ante “todo ese tiempo México sufrió una desigualdad brutal, un gobierno del despojo y una economía de la desigualdad”, se presta para exigir un gobierno de otro tipo.

En este tenor, agregó que la consulta expondrá al gobierno actual “que debe gobernar de manera distinta, para todos”; del mismo modo, aseveró que es un llamado de atención al gobierno actual, “porque aun cuando en forma declarativa, han dicho que no quieren al neoliberalismo, toda la política económica del país a la fecha es completa y absolutamente neoliberal. Aunque han dicho que repudian las estrategias de seguridad de Calderón, este gobierno sigue con la mismita estructura y la estrategia de Calderón”, expuso el catedrático.

Ante esto reiteró que “seguimos exactamente con las mismas estrategias de gobierno y las mismas prácticas de gobierno. No ha habido cambio, no ha habido disminución de la corrupción, no ha habido disminución de la pobreza; al contrario, las mediciones que nos está dando Coneval ahora con el análisis de la ENIG, lo que nos dice es que este gobierno ha sido más regresivo que el de Peña», lamentó.

Torres Inguanzo invitó al público, “a que todo el mundo a que vayamos a la consulta y emitamos ese juicio social y político”, porque de acuerdo con la participación y los resultados de la consulta, será posible hacer una comisión de la verdad en la Cámara de Diputados que promueva un juicio.

Explicó que tentativamente la Comisión de la Verdad generaría un proceso de investigación y conformación de la evidencia para un posible proceso jurídico. Un punto a destacar sobre la consulta, es que no se trata de “una consulta organizada por algún partido político en lo particular, aun cuando hay actores y partidos que son promotores explícitos, sino que está organizada por una institución como el INE”, lo que, dijo, le da autonomía y confianza al ejercicio.