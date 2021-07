México, sin riesgo de represalia de EU por apoyo a Cuba: AMLO

Al mismo tiempo subrayó su oposición al bloqueo económico a la isla.

Cuba – añadió- padece un “bloqueo inhumano, una medida extrema, es como una acción medieval, muestra de un gran atraso en política exterior y no tiene nada que ver con la fraternidad en los pueblos del mundo”.

También refrendó el llamado emitido en la víspera para que Biden tome una posición en torno al bloqueo y en general la relación con Cuba.

“Estoy seguro que el gobierno de Estados Unidos va a dar una respuesta positiva porque no es conveniente una política de este tipo.

“Podemos tener diferencias, pero no se puede condenar a un pueblo al hambre, a la enfermedad. Cómo es posible que no se consiga el oxígeno porque si un barco de una nacionalidad va a llevar oxígeno, es castigado, ya no puede entrar a Estados Unidos.

“Si se tratara, aceptando sin conceder, como dicen los abogados, de que llevan armas, pues a lo mejor, aunque cada país es independiente, autónomo, eso sí podría cuestionarse, pero ¿alimentos, medicamentos? ¿Por qué? ¿Por qué ese bloqueo?”, dijo.