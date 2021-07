No se tienen registros de casos de la variante Delta del Covid en la entidad

A nivel nacional, la epidemia frenó su descenso y hay un repunte, una tercera ola, indicaron autoridades ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

■ Tiene una mayor capacidad de transmisión, lo que puede provocar más hospitalizaciones

■ Ésta no provoca la pérdida del gusto y el olfato; se puede interpretar como un cuadro gripal

■ Aún no hay fecha para la vacunación del grupo de 30 a 39 años en Guadalupe y Zacatecas

En conferencia de prensa virtual, el vocero estatal en temas de Covid-19, Jesús Gerardo López Longoria, informó que luego de que en algunos estados de la República mexicana se han detectado ya casos de la variante Delta del virus, en la entidad no se tiene hasta el momento la información de alguno, sin embargo, llamó a estar atentos ya que ésta tiene una mayor capacidad de transmisión que pudiera generar mayores hospitalizaciones, sobre todo en personas jóvenes, por lo que instó a continuar con las medidas sanitarias conocidas.

La variante Delta, dijo López Longoria, así como la Epsilon detectada en California y Lamda, en Perú, están siendo monitoreadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), no obstante la primera es la que ha despertado una mayor preocupación por su capacidad de transmisión y, por ejemplo, no se presentan síntomas como la pérdida del gusto y el olfato, por lo que se puede interpretar como un cuadro gripal o un resfriado. No obstante, el INDRE la ha detectado solamente en Quintana Roo y Baja California Sur, estados con una gran afluencia de turismo.

Por otro lado, el vocero informó que la epidemia en Zacatecas registra ya casi 20 días sin que haya cobrado más vidas, lo que es un buen signo, pero también reconoció que hay cierta preocupación en el ámbito nacional por los incrementos en los contagios, algo a lo que la entidad no ha estado ajena aunque aún sus repuntes son muy discretos.

En el contexto nacional, dijo López Longoria, la epidemia frenó su descenso y hay un repunte, una tercera ola, y aunque en Zacatecas el incremento ha sido discreto, dijo, se debe tener en cuenta lo que sucede para extremar todas las medidas de precaución, pues “ahora más que nunca debemos tenerlas de nuestro lado y no dejarlas”, pero básicamente la recomendación de la Secretaría de Salud de Zacatecas (SSZ) es el uso siempre del cubrebocas.

El mes de junio, informó el vocero, terminó con 273 personas diagnosticadas, es decir, 467 menos que el mes de mayo, lo que refleja un descenso significativo, pero ahora que aún se atraviesa por el semáforo verde, advirtió, es común que la gente se confíe y piense que la vida se puede hacer de manera normal, no obstante, señaló que se debe estar preparado para una nueva realidad epidemiológica.

Con respecto al comportamiento hospitalario en la entidad, el vocero informó que hay un 6 por ciento en cama general y 5 por ciento en terapia intensiva, mientras que a nivel nacional la ocupación es de 17 por ciento para sala general y 14 por ciento en terapia intensiva. Hasta el momento, agregó, hay 12 pacientes zacatecanos internados, de los cuales el 50 por ciento está en el IMSS y el otro 50 por ciento en la Uneme de los Servicios de Salud, siendo también seis y seis, los estables y los graves.

Finalmente, informó que la jornada de vacunación continuará en los próximos días aunque aún no hay fecha para el sector de 30 a 39 años de edad en Guadalupe y Zacatecas, quienes recibirán los biológicos, ya sea de Pfizer, Astra Zeneca o Sinovac. Asimismo, a pesar de que se anunció también que se vacunarían a personas con algún tipo de discapacidad y se aprobó ya la aplicación de biológico para personas de 12 a 18 años, el Gobierno Federal aún no ha definido esquemas de arranque ni ha abierto las plataformas.