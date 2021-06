Vacunada contra el Covid-19, casi 20% de la población de Zacatecas

Zacatecas está a la vanguardia en lo que se refiere al Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 ■ FOTO: CORTESÍA

■ Esta semana inició en el estado la inoculación de las personas con rango de edad de 40 a 49 años; continúa el semáforo amarillo epidemiológico

■ Coahuila ha sufrido un desfase en los embarques del biológico, por ello reprogramó para la semana siguiente la aplicación de la vacuna a la población de 40 a 49 años

■ En Jalisco y Durango la inmunización se concentra en la población de 50 a 59 años

Zacatecas es uno de los estados que, pudiera decirse, va a la vanguardia en lo que se refiere al Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, porque esta semana inició en el estado la inoculación de las personas con rango de edad de 40 a 49 años, pero se ha vacunado ya a 209 mil 523 personas en el territorio, lo que representa casi el 20 por ciento de la población total, no obstante, a diferencia de los estados vecinos, la entidad continúa en el semáforo amarillo epidemiológico.

Mientras este pasado lunes comenzó la vacunación a personas de 40 a 49 años y embarazadas en Atolinga, Benito Juárez, Cuauhtémoc, Genaro Codina, Luis Moya, Mezquital del Oro, Morelos, Moyahua, Noria de Ángeles, Pánuco, Santa María de la Paz, Tepechitlán, Teúl de González Ortega, Trancoso, Trinidad García de la Cadena y Vetagrande; y desde el martes en Zacatecas, Guadalupe, Fresnillo y Río Grande, algunos estados vecinos presentan un rezago en la inmunización, aunque las poblaciones son mayores.

En Jalisco, desde este pasado lunes y hasta el 3 de junio, se llevará a cabo la vacunación contra el Covid-19 a las personas de entre 50 a 59 años de los municipios de la zona metropolitana, así como mujeres embarazadas mayores de 18 años también. Jalisco, cabe señalar, se encuentra en el semáforo verde hasta el próximo 6 de junio, pero sus contagios, como en Zacatecas, han ido a la baja, por lo que podría mantenerse.

Coahuila, otro de los estados colindantes, ha sufrido un desfase en los embarques del biológico, por lo que ha tenido que reprogramar para la semana siguiente la aplicación de la vacuna a la población de 40 a 49 años, la cual será por orden alfabético. Coahuila, al igual que Jalisco, también atraviesa por el color verde del semáforo epidemiológico, mismo caso para Durango, cuya vacunación también se concentra en estos momentos en la población de 50 a 59 años.

El 2 de junio inició la vacunación anticovid a las personas de 40 a 49 años en el vecino estado de Aguascalientes, aunque la aplicación del biológico será en un inicio solamente en los habitantes de los municipios de San José de Gracia, Cosío y Rincón de Romos, localidades aledañas a Zacatecas, mientras que en San Luis Potosí, se espera que para el 7 de junio se comience a vacunar al sector de 40 a 49 años de edad, puesto que esta semana está por concluir la aplicación a las personas mayores de 50 años y mujeres embarazadas.

Para el caso de Guanajuato, la vacunación se encuentra desfasada en varias partes de su territorio, porque en el municipio de León se continúa con la segunda dosis de la vacuna Astra Zeneca a los adultos mayores, pero ahí mismo, ayer se inició con las personas de 50 a 59 años de edad y mujeres embarazadas a partir de las nueve semanas de gestación. Mientras que en Nuevo León, durante miércoles y jueves se aplicará la primera dosis correspondiente a los adultos de 40 a 49 años de edad. Es de destacar que todos los estados mencionados, salvo Zacatecas, se encuentran en el semáforo verde, por lo que sus actividades se han reanudado con normalidad.

Aún no lo han hecho oficial las autoridades, pero se prevé que el próximo 6 de junio, día de las votaciones, la jornada de vacunación en todo el país sea suspendida, esto para que la gente salga a ejercer su voto y no se contrapunteé con la inoculación contra el Covid-19, no obstante, las autoridades tanto sanitarias como electorales, están haciendo un llamado a que se continúe con las medidas sanitarias conocidas.