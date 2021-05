La Corte es ambigua en el caso Tamaulipas, dice López Obrador

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en febrero pasado, cuando se presentó en la Cámara de Diputados para que le informaran del juicio de procedencia que la FGR solicitó por la comisión de posibles delitos. Foto Cuartoscuro

Ciudad de México. El gobierno mexicano no va a ser rehén de gobiernos extranjeros, “el gobierno de México tiene autoridad moral y autoridad política”, en lo referente a la investigaciones del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, puntualizó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Al concluir su larga conferencia de prensa de este martes, exigió claridad a la Suprema Corte, cuya posición ha resultado ambigüa, dijo el presidente, en su interpretación del desafuero de Cabeza de Vaca.

“El Poder Judicial tiene que resolver con claridad; nada de ambigüedades; nada de estar torciendo la ley. ¡No a lo leguleyo!”

Refirió que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez -quien fue ministra en la época de Ernesto Zedillo-, ha reiterado que el gobernante tamaulipeco no tiene fuero, y la resolución de la Corte “no es clara, yo diría que es ambigua; tiene que resolver. Está en manos del Poder Judicial. Nosotros no encubrimos a nadie. No queremos que se siga deteniendo a mexicanos en Estados Unidos, y que se siga manteniendo la idea de que en México se protege a delincuentes”.