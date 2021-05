No al regreso a clases presenciales, hasta que acceso al agua esté garantizado en todas las escuelas

En todos los centros educativos debe estar garantizado el derecho humano al agua, considera Nueva Alianza ■ FOTO: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ El Partido Nueva Alianza presentó un Punto de Acuerdo en la 63 Legislatura

■ El cuidado de la salud es una responsabilidad entre el Estado y la sociedad: Aída Ruiz

La diputada local por el Partido Nueva Alianza, Aída Ruiz Flores Delgadillo, propuso a la Legislatura del estado, se apruebe un Punto de Acuerdo para que se le haga un exhorto al Gobierno de Zacatecas para que no permita el regreso a clases presenciales hasta que el acceso al suministro de agua esté garantizado en todos los centros educativos de la entidad, ya que es un insumo vital para el cuidado de la salud en el marco de la pandemia de Covid-19.

El derecho humano al agua, dijo la diputada, se encuentra fundamentado en los tratados internacionales y en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la del estado de Zacatecas, en las que se establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico, siendo el Estado quien garantice dicho derecho.

“La inclusión del derecho humano al acceso al agua en la Constitución federal y local, implica la obligación de autoridades federales y estatales a garantizar a la población acceso a este vital líquido, de manera particular, insisto, a las niñas, niños y jóvenes que cursan la educación obligatoria en las instituciones educativas públicas y privadas del nuestro estado”, aseveró la diputada.

Agregó que el cuidado de la salud, es una corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad en general, pues además de que el agua siempre ha sido un bien esencial para la población mundial, es crucial para la prevención de las enfermedades y más en el contexto de una pandemia como es la del SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad Covid, por lo que en estos momentos, el agua cobra aún una mayor importancia para garantizar dicha higiene.

De hecho, no hay mejor forma de garantizar la higiene que a través del lavado de manos y las buenas prácticas. Un gesto simple y cotidiano que salva vidas cada día, ya que lavarse las manos es una medida esencial para la prevención y propagación de infecciones. Pero no todos corren esa suerte: el 20 por ciento de las escuelas en nuestro país no tienen acceso al suministro de agua, 32 por ciento de los centros educativos lo tienen solo algunas veces a la semana, por lo que solicitamos respetuosamente al Gobierno del Estado de Zacatecas, garantice el acceso al vital liquido en las instituciones educativas, antes de que se autorice el regreso a clases presenciales.