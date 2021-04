■ Comentarios Libres Resolución del TEPJF vs Morena

Con la polémica resolución dictada el martes pasado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mediante la cual, confirma lo resuelto por el INE y cancela e impide definitivamente las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón a ocupar las gubernaturas del Estado de Guerrero y Michoacán respectivamente, ambos por el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), se agudizó el pleito que de años anteriores a la fecha, mantiene el presidente AMLO en contra del INE como árbitro electoral y el TEPJF como autoridad en la materia. Los responsabiliza de atentar contra la democracia y obstaculizar su proyecto de la 4T. Esto se presta a mayor incertidumbre por parte del electorado, ante las ya próximas elecciones del 6 de junio. El escenario puede llegar a confundir, si agregamos los escándalos que involucran a un diputado del mismo partido, a quien se acusa de supuestos delitos de violación en perjuicio de menores de edad, Más allá de ser o no verdad estas abominables conductas, el partido en el gobierno se enfrenta a una posible voraz campaña que puede mermar su credibilidad. El enojo y la conformidad del Presidente, son de tal magnitud que en un claro gesto de repudio, ha manifestado que el INE debe desaparecer por corrupto.

Su afán de colocar a personas incondicionales como gobernadores en esos Estados, le impide reconocer y aceptar los fundamentos constitucionales y legales que sustentan la resolución, incitando con ello a posibles actos de violencia.

Incluso el día de ayer, anunció que enviará una iniciativa para llevar a cabo una reforma al INE, porque debe estar integrado por gente honesta y que ese organismo debe estar dotado de autonomía.. No estar sujeto a la corrupción, aunque ya no amenazó con desaparecerlo.

Es muy cierto que al llegar AMLO a la silla presidencial de nuestro país, en 2018, encontró una gran corrupción y una podredumbre enraizada y enquistada en las instituciones, en los tres poderes y en los tres niveles de gobierno. Pero también lo es que no puede haber corrección, destruyendo todo, desapareciendo instituciones como amenaza con el INE, por el contrario, sería conveniente emprender reformas para sanearlas y, llevar ante la justicia a los responsables de todas y cada una de las tropelías. Pero, la sugerencia y el reclamo sería que en verdad se impusiera el castigo correspondiente y apegado a la ley, y no solo como hemos visto con las detenciones de verdaderos pillos que hasta la fecha, no han pasado de ser llamaradas de petate. Sin pena alguna.

Actualmente el régimen electoral ya no responde a las necesidades que vivimos. Se requiere llevar a cabo una reforma al INE como propone el Jefe del Ejecutivo. Aunque también, el TEPJF no podrá excluirse de esa modificación.. Para lograr tal objetivo, no es arremetiendo en contra de todos los partidos políticos; tampoco en contra de quienes el Ejecutivo llama sus enemigos y adversarios; o de los neoliberales- .Eso es inaceptable porque el país y sus habitantes no son propiedad de un solo hombre.

Todos los actores políticos deben ser convocados a fin de que logren las mejores propuestas. Eso fue lo que se logró en la ya histórica reforma que permitió la ciudadanización del INE y del TEPJF, que ya hemos mencionado en otras colaboraciones.

En la mayoría de los sistemas democráticos las reglas electorales son objeto de innovaciones más o menos frecuentes. Sin embargo, lo que no se pone generalmente en duda son los cimientos mismos del sistema electoral que se traducen en la confianza que tienen electores y contendientes en las instituciones electorales.

Una reforma electoral tiene como reto precisamente construir esos niveles de confianza básica, a sabiendas de que cuando eso se superara, los temas electorales seguirían siendo una discusión como efectivamente son de otra naturaleza, en donde los planteamientos difícilmente volverán a adquirir la relevancia que tenían en la gestación del cambio político.

La mejor forma de construir esas bases de confianza que requieren las nuevas reglas electorales, es que todos aquellos que deban sujetarse a ellas sean los mismos que las sancionen. Es por ello que la reforma electoral debe ser producto de un auténtico consenso entre los partidos políticos, los cuales, asimismo, deben tomar en cuenta las demandas ciudadanas.

Por ello el acuerdo de una reforma electoral democrática, es una condición necesaria, más no suficientes para transitar hacia un sistema de libertades e igualdades. La democracia no se agota en los temas electorales. La democracia va mucho más allá y no solamente organiza y reglamenta al poder político. Por lo tanto, excede, igualmente, el campo que debe abarcar la reforma electoral.

La democracia tiene que ver también con las conductas cotidianas del ciudadano, con el respeto a los principios de libertad, de igualdad, de pluralidad, de tolerancia, entre los cuales, conforman la cultura del ciudadano libre, aquel que se respeta asimismo y a los demás. Por ello, la democracia se plantea como un largo camino que nunca acaba por concluir. El ser humano siempre puede ser más libre y por tanto, más democrático. ■