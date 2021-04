Resolución del INE, atentado a la democracia, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia matutina del 14 de abril de 2021. Foto Cuartoscuro

Ciudad de México. El Presidente Andrés Manuel López Obrador consideró como “un atentado a la democracia “ la resolución del Instituto Nacional Electoral (INE) que anoche ratificó la cancelación de las candidaturas de Félix Salgado y Raúl Morón, a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán.

Llamó a las partes a serenarse y resaltó que la última palabra la tendrá el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Precisó que a diferencia de lo que dijo el martes, la sanción – tomada por los consejeros electorales en votación dividida- no fue por la falta de reporte de más de 100 mil pesos sino de 19 mil y 12 mil, para Salgado y Morón, respectivamente .

También dijo que se equivocó cuando dijo que el consejero presidente ya iba a terminar su periodo sino esto será en el 2023.

“O sea, dos candidaturas canceladas” por esas cantidades.

El tema lo va a resolver el Tribunal, la última instancia en la materia.

“Creo que se debe de respetar la resolución del tribunal, en el sentido que puede haber una sanción pero no quitarles el derecho de participar, es un derecho constitucional.

“Además, si vamos al fondo, que es lo que importa, en la democracia manda el pueblo, es el poder del pueblo, el pueblo es el soberano, no los aparatos, las estructuras”, indicó.

El pueblo es el que decide, el que manda, se establece en el artículo 39 de la Constitución.

“El pueblo tiene derecho hasta a cambiar las formas de gobierno”, advirtió .

Entonces, agregó, por qué impedir que el pueblo decida, por qué no se le deja al pueblo de Michoacán, de Guerrero, que decida.

“Si son malos ciudadanos, qué no puede el pueblo calificarlos, reprobarlos, elegirlos? Estaríamos ante un hecho inédito, nunca se había dado una cosa así, si vamos a golpear así a la democracia…

No es exagerado lo que dije: es un atentado a la democracia”, expuso.

El Presidente dijo entiende la existencia de posturas conservadoras de los que han simulado ser demócratas cuando la verdad es que han sido violadores de las leyes, aplaudidores de fraudes electorales y ahora se convierten en paladines de la democracia.

Ojalá, remarcó el Presidente, que el tribunal decida bien el asunto.

Igualmente que haya debate pero que no haya violencia, insultos, todo de manera pacífica y tener confianza, no tanto a los que representan las instituciones sino tenerle confianza al pueblo.

Aseveró que si ahora no se pueden cometer atropellos es porque el pueblo está muy avivado.

Antes los poderosos daban una indicación y se cometían muchas injusticias.

“Ya les conté que cuando me desaforaron fue una instrucción de Los Pinos a la Suprema Corte”, dijo.

“Así era antes y ya no debe seguir siendo de esa manera y puede que no nos guste un personaje, hombre o mujer, pero no pueden fabricarse delitos, no puede haber venganza, no.

“Y siempre , el mejor método cuando hay un conflicto, es el democrático”, manifestó.

Y para no equivocarnos, comentó, hay que preguntar y en este caso hay que preguntarle al pueblo de Michoacán y Guerrero.

Luego, cuando se le preguntó si su propuesta de reforma electoral pasa por la desaparición del INE, respondió:

“Para que no haya ese tipo de expresiones – ‘que el INE debe desaparecer’ lo mejor es actuar con rectitud, integridad, sin fobias, sin fanatismos.

“Es que el conservadurismo es ‘cosita’, acuérdense de la historia, recordemos la historia, lo que son capaces de hacer”.

Cuando nos hicieron el fraude en 2006, Claudio X. González dijo: ‘’metanse con todo, no podemos permitir que gane ese populista” .

Tras el fraude, abundó, se reúnen con Calderon (un grupo de empresarios) y dicen ‘nos pasó zumbando la bala’.

Lamentó la actitud de algunos. Como decía el cura Hidalgo, el único Dios de los oligarcas es el dinero.