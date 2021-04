Participan ciudadanos en el programa Escalemos, de la fundación AB InBev

Mediante un cuestionario, un profesional de la salud realiza un tamizaje para identificar el nivel de riesgo respecto a la ingesta de alcohol ■ foto: la jornada zacatecas

■ El objetivo es detectar hábitos nocivos del consumo de alcohol y prevenir los daños que ocasiona

■ Los riesgos a la salud pueden ser desde problemas de memoria hasta cánceres en la boca o hígado

“Me trataron muy bien, son muy amables. Me parece muy acertado que estén haciendo este tipo de ejercicios, porque uno no sabe bien el daño que causa el alcohol; por ejemplo, le explican a uno el efecto que tiene en el cuerpo una sola cerveza.

Es importante que sigan porque hay mucha gente que no sabe en realidad la magnitud de este problema que puede llegar hasta el alcoholismo”, comentó Norma Rubio Flores sobre el programa Escalemos, puesto en marcha por la fundación AB InBev, en colaboración con la Secretaría de Salud (SSZ), en seis clínicas de la capital, Guadalupe y Calera.

En esta ocasión, en el Hospital de la Mujer Zacatecana, la señora Rubio Flores fue una de las personas que voluntariamente participó en Escalemos, cuyo objetivo es el de detectar hábitos nocivos del consumo de alcohol y prevenir los daños que éste ocasiona entre la población adulta. A través de un breve cuestionario, de entre 3 y 5 minutos, un profesional de la salud realiza un tamizaje para identificar el nivel de riesgo respecto a la ingesta de alcohol.

Dependiendo de las respuestas que nos den, apuntó Gloria Delgado Rangel, trabajadora social y facilitadora del programa, les ofrecemos un consejo y un folleto informativo sobre los riesgos en la salud, que pueden ir desde problemas de memoria y sueño, hasta cánceres en la boca, esófago e hígado, entre muchos otros.

También, en función de la periodicidad y las cantidades que suele beber el voluntario, “le orientamos para que puedan tomar en cuenta las instituciones de la Secretaría de Salud con las que estamos trabajando, que es el Centro de Atención Primaria en Adicciones, aquí en Zacatecas, ubicado en la colonia Isabelica o en el Centro de Atención de Adicciones en Jerez”.

Al igual que la señora Rubio Flores, el joven Javier Macías Basurto se mostró satisfecho con el trato brindado por los facilitadores. Además, se dijo sorprendido sobre los resultados obtenidos durante su tamizaje. “No tenía idea de cómo era mi consumo de alcohol y sus implicaciones. Ahorita no tengo un riesgo alto, pero me explicaron que podría llegar a tenerlo en un futuro”.

En ese sentido, Delgado Rangel advirtió que “he observado el desconocimiento sobre las cantidades, que no hay educación para el consumo. Ahí vemos la importancia de que no siempre tenemos conciencia del riesgo que implica el consumo nocivo de alcohol”.

Por último, la trabajadora social invitó a la población a participar en el programa, “a quienes acudan a uno de los centros de salud en donde estamos y vean el póster de la asociación, que estén abiertos a responder las preguntas, pues nos va a aportar mucho en la prevención y en la educación de la salud en el consumo de alcohol”.