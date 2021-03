Critica Lorenzo Córdova firma de acuerdo entre AMLO y gobernadores

Lorenzo Córdova en una sesión del INE el 6 de febrero de 2020. Foto La Jornada

Ciudad de México. El respeto y cumplimiento a la ley “no depende de acuerdos”, comentó Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), sobre el convenio que el presidente Andrés Manuel López Obrador y gobernadores firmaron el pasado martes y con el que autoridades se comprometen a no intervenir en las elecciones del próximo 6 de junio.

A la firma de dicho acuerdo el INE no fue convocado, pero desde el organismo se celebra que exista un instrumento así para reducir el nivel de encono en el entorno político, explicó durante la presentación de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica (Encuci).

“Ahora, el respeto a la ley no pasa porque haya acuerdos o no. Qué bueno que haya acuerdos, abonan, mejoran el ambiente político. Por cierto un ambiente político que los propios actores políticos han contribuido a tensar y crispar, a polarizar”, comentó.

No descartó que el organismo convoque a algo similar para tener generar un espacio “menos tenso, menos crispado, menos polarizado” de cara a las elecciones intermedias, pero en varias ocasiones regresó sobre sus palabras: “La ley está ahí y el cumplimiento de la ley no depende de acuerdos”.

Durante la presentación del informe consideró que la democracia puede tomar una curva de inflexión, tener involuciones o acabar agotándose. La Encuci muestra que dos de cada tres personas consultadas en México considera a la democracia como la forma de gobierno más adecuada, un 16.4 por ciento cree que en algunas circunstancias un gobierno no democrático puede ser mejor.

“Afortunadamente no estamos tan mal comparados con otros países de América Latina”, en los que casi uno de cada cinco ciudadanos preferirían un gobierno a0utocrático, agregó.

También comentó que en material electoral el proceso de construcción de confianza es “lento y difícil” y la desconfianza es muy fácil de diseminar, “basta una mala decisión, una afirmación indebida por parte de los actores políticos”.

Esta desconfianza electoral “incluso es alimentada por algunos actores políticos como estrategia. Hay quien dice que en México ya no votan los muertos, que ya no hay prácticas fraudulentas como urnas embarazadas, ratones locos. Es cierto, no los hay desde hace 30 años”, destacó Córdova.