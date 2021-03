Luego de la pandemia, aumenta de manera exponencial la violencia contra las mujeres

Encuesta de 2017 señala que una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia física ■ FOTO: LA JORNADA ZACATECAS

Incrementan las llamadas al 911 y las solicitudes de refugio

Marta Torres Falcón, especialista en Estudios de Género, informó que, debido al aislamiento derivado de la pandemia del Covid-19, la violencia contra las mujeres ha aumentado de manera exponencial, lo que indica que la mayoría de los casos se presentan en los propios hogares.

Mencionó que la Encuesta Nacional sobre la Dinámica y las Relaciones en los Hogares 2017 arrojó que la gran mayoría de las mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia y 31 por ciento refirió que había sido objeto de violencia sexual.

“Esto es en los hogares. En esta cifra no está el hostigamiento sexual. El hostigamiento que sufrimos las mujeres en la calle, el transporte público, los salones de clase y los espacios laborales, ese no es el 41 por ciento, es el 100 por ciento. No hay una mujer en este país que no sepa lo que es el hostigamiento sexual con diferentes niveles y grados de ofensa”, expuso.

Durante una conferencia virtual, organizada por la Secretaría de Educación de Zacatecas (Seduzac), comentó que en esa encuesta también se arroja que una de cada tres mujeres ha sido víctima de violencia física.

Torres Falcón indicó que, luego del inicio de la cuarentena, por el Covid-19, han aumentado las llamadas al 911 en 80 por ciento y las solicitudes de refugio de parte de mujeres han aumentado en 50 por ciento.

Comentó que los feminicidios son causados, en mayor medida, por el crimen organizado, por la pareja, por formas de violencia comunitaria y con otras motivaciones indeterminadas, mientras que la manera en que son asesinadas es mediante armas de fuego, a golpes, a puñaladas o asfixiadas, pero en muchos casos habían sido sometidas a tortura sexual.

“Los primeros casos de feminicidio que conocimos hace más de 25 años, en Ciudad Juárez, implicaba también el desmembramiento de los cuerpos, como para despojar a esos cadáveres de esa última dignidad de yacer completos”.

Reiteró que la violencia se ha intensificado con el encierro y paralelamente han disminuido los servicios y las posibilidades de atención, además que no ha habido apoyo del presidente de la República.

Ante esa situación, Torres Falcón dijo que es importante atender la salud emocional de las mujeres, porque “todo se reduce a una situación aparentemente simple como el derecho a una vida libre de violencia. Confío en que podamos transitar de manera libre, sin miedo a salir a la calle y sin miedo a quedarnos en casa”.