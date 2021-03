La Gualdra 470 / Río de palabras

Es que perdonamos, pero eso de olvidar nos cuesta un poquito más de trabajo. Sí queremos, pero a veces nomás no se puede. Volvemos a ver las noticias, volvemos a leer periódicos, volvemos a toparnos con esos rostros que nos dañaron tanto y que caminan por la calle como si nada. Volvemos a ir a las salas de juicio, a los ministerios a firmar miles y miles de papeles, a explicar otra vez en las declaraciones: sí iba sola, salí tarde del trabajo, caminaba a medio día rumbo a mi casa… no provoqué ni hice nada. Volvemos a salir a la calle en donde nos ven, nos señalan, hablan y murmuran por debajo que no está bien, que por qué esos pelos, que por qué esa falda, que por qué esa cola de caballo. Volvemos a sentirnos observadas, vulnerables… y no, no podemos, aunque queramos, perdonarlos, porque nos gana la rabia. Es entonces cuando salimos, cuando rompemos, cuando pintamos, cuando gritamos hasta que la voz en cuello se nos pierde; hasta que voltean a mirarnos, pero de otra forma, porque ven que no nos quedamos quietas, porque ven que no nos calmamos, que por el contrario somos más fuertes y por momentos recuperamos el poder, ese brillo que a cada rato se empeñan en ocultarnos.