Avanza vacunación en Zacatecas, Guadalupe y municipios del sur

Fue constante el flujo de adultos mayores con andadera, bastones y sillas de ruedas ■ FOTOS: ANDRÉS SÁNCHEZ

■ La jornada fue complicada, sobre todo por la confusión con los sectores y la falta de comunicación entre los gobiernos estatal y federal

El sol que trajo el amanecer del 9 de marzo brilló distinto. Algunos quisieron verlo aparecer desde temprana hora mientras iban haciendo formación con la esperanza de recibir pronto la vacuna, mientras otros decidieron luchar contra sus rayos más tarde de acuerdo con el horario establecido para la inoculación. A paso lento. No había prisa. Las vacunas, han dicho las autoridades de salud, alcanzan para todos y primero toca a los adultos mayores que con banquitos y sombrillas comenzaron a poblar las células de vacunación con un solo pensamiento en la cabeza: ser inmunizados para tener “otro día más de vida”.

En Guadalupe, Zacatecas y los municipios de la región de los Cañones comenzó la jornada de vacunación contra Covid-19 desde temprana hora. Los destinatarios en esta etapa son los adultos mayores de 60 años, la población más vulnerable y la que más defunciones representa en el estado, pues de los 2 mil 723 decesos a causa del virus, 764 corresponden a personas de 61 a 70 años, 661 a personas de 71 a 80 años y 320 a personas de 81 a 90 años, de ahí la importancia de su vacunación para lograr contrarrestar la mortandad en la entidad.

Entre la esperanza, la confusión y el desconcierto muchos acudieron a las distintas células de vacunación dispuestas en la capital y el municipio vecino. “No, hoy no le toca”, le dijeron de forma contundente a doña Rosa Martínez Montoya de la colonia Francisco E. García. Había llegado al primer filtro de la célula ubicada en las instalaciones de la Feria luego de horas formada bajo los rayos del sol. Doña Rosa se salió de la fila, pero se quedó preocupada porque también regresarían a su mamá que iba en silla de ruedas y con tanque de oxígeno. “Vivo aquí cerca, por eso vine, pero no me enteré bien”, lamentó con la voz ahogada tras la mascarilla médica y la angustia pintada en los ojos.

“My doctor said today”

En el mismo filtro se atoró también míster Roy, un adulto mayor nacido en Florida, Estados Unidos, pero avecindado en el centro de Zacatecas, quien con documentos en mano trataba de hacerse en entender con la integrante de la Brigada Correcaminos, quien en spanglish buscaba desesperadamente la adress del ciudadano estadounidense para saber a qué sector pertenecía y decidir si le tocaba ayer o no. “My doctor said today”, repetía una y otra vez con un dejo de molestia mientras trataba de ocultarse del sol bajo una señalética que parecía su sino: “Alto”, decía.

No obstante y luego de revisiones, diálogos en español e inglés con defectos, pero que al final resultaron efectivos, someone call her doctor y al final el nuevo vecino del centro de Zacatecas logró ingresar a ser inoculado. Un día anterior, el secretario de Salud, Gilberto Breña Cantú, había precisado en conferencia que se vacunaría a adultos, aunque no sean del estado o el país que puedan comprobaran su residencia en el municipio. Míster Roy desapareció acompañado de personal del IMSS. Zacatecas le dio otro hogar y otra oportunidad de vida.

El “Torito”, tradicional lugar de reunión en tiempos de Feria, fue testigo de la aglomeración para otro tipo de celebración. En la historia de las epidemias, la ciencia jamás había trabajado con tanto ahínco para lograr en un tiempo récord una vacuna, por lo que tenerla en Zacatecas fue motivo de fiesta también, y esperanza, sobre todo para aquellas personas que desde hace más de un año, en vísperas de la inminente llegada del virus, decidieron confinarse y aguantar una batalla más hasta que el sol volviera a brillar.

Sin los 33

Las instalaciones del Conalep, a las afueras de la zona habitacional de Bernárdez tan sonada en el último mes por el caso de los 33 adelantados, mostró un flujo constante de gente, tanto que mantener la sana distancia fue complicado. El espacio, además, fue testigo de la diversidad de clases, mismas que en el transcurrir de la mañana se fueron desdibujando porque en una fila india para recibir la vacuna que combate a un virus letal, todas las vidas son iguales.

“No se sintió nada”, dijo una señora que salía del módulo de vacunación a sus familiares, que esperaban protegidos a la sombre de un árbol con el ‘lonche’ a medio morder. Eran casi las 11 de la mañana y en uno de los sitios en los que más temprano se formó la gente, el fluir de adultos con andadera, bastones y sillas de ruedas no cesaba. En la salida, una ambulancia de la Red de Emergencias Médicas de Zacatecas (Remeza) estaba vigilante, aunque sin novedad.

A las 7:30 de la mañana llegó de la colonia Gavilanes doña María Guadalupe Lara. Abrigada y con su rostro cubierto con una careta y una mascarilla médica azul. Casi cuatro horas después egresó de la célula de vacunación. La trataron muy bien dijo, no sintió dolor ni se sintió mal. Le informaron que en 21 días le pondrían la segunda vacuna y ella ya tenía ganas de regresar.

“A seguir la lucha por la vida,

no contra la muerte”

Un dolor le impide a don Julio Santana Rodríguez de 80 años cumplidos, permanecer mucho tiempo de pie, pero también mucho tiempo sentado. Aun así llegó con sus papeles a las 7 de la mañana a formarse a las afueras de la Unidad Deportiva de Guadalupe desde la tercera sección de la colonia Tierra y Libertad. Para las 12 del día aún no entraba al área de atención, pero el ánimo, al igual que cierto rencor del sol, no desaparecía. “Estoy malo de todos los huesos”, dijo en un momento, “pero ya mero me toca”.

Miguel Ángel Pérez Alvarado, de la Brigada Correcaminos, reconoció que la jornada estaba siendo complicada, sobre todo por la confusión con los sectores y la falta de comunicación entre los gobiernos estatal y federal, no obstante, en dicha célula, la sensibilidad y accesibilidad del personal afloró en los momentos más complejos, pues vecinos del lugar aparecían para ser vacunados hasta la Utzac, pero para evitarles el traslado los formaron y vacunaron en dicho sitio.

Saliendo de la Unidad a paso lento por un mal en la espalda, mismo que no le pudo ser atendido desde hace un año debido a la llegada de la pandemia, salió caminando don Javier Martínez Carrillo, un ex trabajador del área de mantenimiento de un jardín de niños. Ha sido vacunado y no duele dice, ni tampoco se mareó. “Me mareo más cuando me subo al volantín” bromea, por lo demás, fue bien tratado y espera regresar pronto por la segunda dosis, la de la inmunidad completa.

La gente que se dio cita a la Unidad Deportiva de Guadalupe se dividió en aquellos que consideraban que todo estaba bien y en los que creyeron que hubo mala organización. Algunos esperaban con ansias a que la fila avanzara con más rapidez, a otros la paciencia de los años los moldeó. Así, mientras Miguel Salomón González Vega de la privada La Cañada, consideró que hubo mucha desorganización por juntar a tanta gente, para el señor Ignacio Plasencia de la colonia La Fe, poco importó llegar desde temprano, pues al recibir la vacuna, aseguró, le daría la confiabilidad para seguir luchando por la vida y no contra la muerte.

“Yo sentí que el último día mi

vida era el martes

29 de septiembre”

Hasta el final de la formación a las afueras de la primaria Eulalia Guzmán Barrón se encontraba Jorge Eduardo Muñoz Franco, titular de la Policía Municipal de Zacatecas. Cumplió los 62 años el pasado 8 de marzo, pero celebra la vida desde que se curó de Covid-19 en octubre del año pasado.

“Yo sentí que el último día de mi vida era el martes 29 de septiembre”, dijo Franco. Esa noche, recuerda, no podía respirar además de la intensificación de otros síntomas. Lo que más le aterraba, era irse sin confesarse, pero los cuidados y “tres traguitos” de dióxido de cloro, aunque no lo recomienden los especialistas, lo curaron. Por lo que, contento, acudió a hacer fila “de una manera correcta” para vacunarse porque es “una esperanza”. “Creo en Dios y creo en la ciencia”, concluyó el jefe de seguridad.