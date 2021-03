Laura Zesati Ibargüengoytia. Presidenta del Clúster Turístico y Cultural de Zacatecas y Dir. de Hotel del Arte Santa Rita.

La Gualdra 469 / 8M2021 / Mujeres en la cultura

Soy Licenciada en Mercadotecnia por el Tec de Monterrey, esposa, mamá de 3 hijos, directora del Hotel del Arte Santa Rita y presidenta del Clúster Turístico y Cultural de Zacatecas. Después de vivir muchos años fuera de Zacatecas, la vida me permitió regresar a esta maravillosa ciudad, de la cual me volví a enamorar: la redescubrí y valoré todavía más, principalmente por la manera con la que se viven el arte y la cultura, tan natural, tan cotidiana, tan de todos.

Creo fielmente que sin compromiso las cosas no pueden avanzar; para que las cosas sean diferentes, mejores, tenemos que impulsar el cambio nosotros; con esta visión empezamos a operar el Clúster Turístico y Cultural de Zacatecas, lo que me ha permitido trabajar de la mano de talentosísimas mujeres para lograr proyectos en beneficio de Zacatecas, enfocados sobre todo al área de profesionalización, proyectos de difusión artística y cultural como el Museo del Cielo, en proceso en este momento; la modernización de museos mediante implementación de tecnologías; la producción de programas enfocados a la promoción de Zacatecas; y proyectos educativos. Desde una postura ciudadana y gracias a todos estos proyectos he corroborado que el trabajar en equipo exitoso implica siempre un “ganar-ganar”.

El Día Internacional de la Mujer, y todos los días, mi compromiso es demostrar a mi hija que no hay límites, que todo es posible; deseo también que cualquier niña que vea algún proyecto realizado por el Clúster se inspire y sepa que puede lograr lo que se proponga.

Reflexiono ahora acerca del vínculo de la mujer con la cultura, me vienen a la mente el talento, capacidad, compromiso y disciplina de tantas mujeres que a través del tiempo han contribuido a hacer una mejor sociedad y cuyo legado debe visibilizarse por el bien de todos y todas. Tenemos ahora un gran compromiso con la formación de las actuales generaciones, para que valoren y se involucren de manera directa en temas culturales, artísticos y de la preservación del patrimonio de la ciudad en que viven; pero, sobre todo, para que contribuyan a la formación de una mejor sociedad.

https://issuu.com/lajornadazacatecas.com.mx/docs/la_gualdra_469