Nueva República | El visible brazo del cardenismo

“¡Ésta, ésta es la que mueve a México!”

-Algún héroe nacional-

“Avalan la polémica reforma energética de López Obrador”, “Avanza la controvertida reforma”, “Desechan 400 reservas en sesión maratónica”, “Usan su mayoría para imponer la reforma energética”.

Por encabezados no vamos a parar, y es que este desgarrar de vestiduras sí anda rompiendo los ya ridículos límites que le conocía a varios medios de comunicación de celebre filiación repsoliana. La verdad es que esta reforma toca puntos clave que urgía poner en orden, eso es evidente, lo que llama la atención es la cargada de los medios conservadores que parece obviar los múltiples robos en despoblado de los que la Comisión Federal estaba siendo víctima sistemática, pero vamos a parte, pues con tantos gritos desaforados de esos pobres millonarios, se hace más complicada la comunicación.

Quiero citar solamente un caso, escandalosos como él sólo y emblemático como el sexenio de Peña Nieto: Trasciende que la CFE pagó (en 4 años) más de 25 mil millones de pesos por uso de gasoductos sin recibir beneficios (eso también es el encabezado de una nota más sensata) y resulta que la mitad de estos gasoductos (que ya se pagaban por concepto de “disponibilidad”) llevaban a plantas no instaladas (sí, leyó bien, “no instaladas”) y la otra mitad eran ductos inconclusos. Tenían razón los escritores de las vanguardias cuando decían que México era el país más surrealista, y eso que no vieron la bravata tremenda que están montando los hoy “afectados” de la reforma energética.

Los tonos, entre curiosos y mezquinos de este tipo de iniciativa privada que detesta a las paraestatales, pero mama de ellas como sanguijuela, se muestran vibrantes y enlazan a muchos funcionarios y empresarios que metían la mano en el mismo morral. Ya nos habíamos detenido en casos similares, con el enorme agujero de los moches y la corrupción, lo sorprendente, hoy, es que haya quedado algo en pie. Ese trabajo (real) generador de energía y petróleo, el trabajo de los que verdaderamente mueven a México (véase el puño del obrero gritándoles a los frena desde el transporte público para una poética imagen mental) había sido malbaratado durante muchas décadas, lo que declara hoy el presidente en relación a las familias de México y la reforma pudo ir mucho más lejos, y es nuestra intención que este cambio vaya mucho más lejos.

La opacidad en el manejo de las instituciones, los moches y el sendo “puerquerio” que dejaron las administraciones pasadas sólo pudo suceder bajo el cobijo de un sistema neoliberal que mantiene a sus trabajadores en la oscuridad plena. El empoderamiento de las clases trabajadoras, impulsado de facto por AMLO con el alza indiscutible del salario y el poder adquisitivo, debe pasar también por los ejes políticos de sus lugares de trabajo, cuando el cooperativismo existe dentro de cualquier empresa, la misma se blinda contra los intereses rapaces de las cúpulas, la lección marxista no está nada lejos aquí, las grandes lecciones del Tata Cárdenas tienen que encontrar eco, porque no es intención de la 4T permanecer en un eje, aunque fundamental (el económico) de la transformación nacional.

La construcción de una base, una sociedad políticamente activa, avanza con o sin la injerencia de los medios de comunicación tradicionales, hoy los obreros muestran el brazo a las caravanas de autos de lujo: “¡Ésta es la que mueve a México!”. Estamos ante un escenario fértil para el avance de las agendas sociales, y el momento se vuelve propicio para generar condiciones de horizontalidad al interior de las propias instituciones de gobierno, ya que el eje social pareciera, sabrá Zeus si por milagro o por trabajo organizado, que se mueve sin freno y a destajo de los intereses económicos que controlan el duopolio televisivo.

A los encabezados de subidos tonos amarillos la ciudadanía les contesta con indiferencia en el mejor de los casos, o con una lección de lucha de clases que se hace viral en redes y los deja teniendo pesadillas sobre el proletariado tomando los medios de producción. A quien le cause una risita discreta la mención de esos “medios de producción” le recomiendo revisar los últimos berreos de la derecha durante la visita del presidente argentino. He de confesar, a la vista de esta reforma energética, que yo mismo no veía en el horizonte un salto de esta naturaleza, ni en los siguientes dos sexenios. Hoy toca ponernos serios porque se lo debemos a la clase trabajadora, que contra viento y marea ha sorteado cada intento de manipulación mediática y ha ido desgajando la hegemonía de la derecha, hoy se encuentra preparada para ir a la transformación de fondo. No está de más que los acaudalados vayan teniendo un poco de miedo.