México compró ya las vacunas anti-Covid para todos: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró un camino rural en San Mateo Tlapiltepec, Oaxaca. Entre otros funcionarios, lo acompañó el gobernador Alejandro Murat (izquierda). Foto: Presidencia

Ciudad de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que ya se compraron 140 millones de dosis de la vacuna contra el Covid-19 para proteger a la población.

“Ya se va a empezar a vacunar a todo el pueblo de México, comenzando con los adultos mayores, y esto nos va a proteger para no enfermarnos, para no padecer, para no seguir sufriendo de esta pandemia, de este virus.

“Esto nos va a ayudar mucho, el que ya se tenga adquirida toda la vacuna, 140 millones de dosis, 32 mil millones de pesos, que ya se tienen, ya se compró toda la vacuna que se necesita para proteger a nuestro pueblo”, señaló durante una gira por Oaxaca.

Frente al gobernador de la entidad, Alejandro Murat, y funcionarios de los tres niveles de gobierno, confirmó que en esta entidad se darán a conocer hoy los pormenores del Plan Nacional de Vacunación.

Desde temprano, durante la inauguración de un camino rural en San Mateo Tlapiltepec, en la Mixteca, y más tarde en un vivero ubicado en San Mateo Etlatongo, López Obrador habló del objetivo de que la campaña de inoculación no tenga interrupciones.

Indicó que este domingo, durante una conferencia de prensa matutina, como se hace entre semana en Palacio Nacional, ya se dirá “a ciencia cierta que el lunes empieza la vacunación en todo el país y ya no se va a detener, para proteger a nuestra gente de la pandemia del Covid”.

El martes pasado, durante el reporte Pulso de la Salud, se anunció que el laboratorio Pfizer realizará “en la semana del 15 de febrero el envío de 491 mil 400 dosis con las que se retomará la recepción semanal de vacunas en México”. Este producto fue el que se aplicó al personal médico en la primera etapa de la campaña de inoculación, que se inició desde el 24 de diciembre pasado, por lo que ahora se requiere la segunda dosis para ellos.

Ese mismo día, el canciller Marcelo Ebrard dijo que se alcanzó un acuerdo con el Serum Institute de India, que envasa la vacuna de AstraZeneca. Aunque el convenio es por 2 millones de frascos, señaló que en este lote se prevén 870 mil. Sin embargo, hasta el momento no se ha detallado el tamaño del paquete que llegará a la Ciudad de México las primeras horas de este domingo 14 de febrero.

Las autoridades de la Secretaría de Salud han explicado que, evidentemente, el número de dosis que se requiere no corresponde a los 126 millones de habitantes en el país, en razón de que sectores como los menores de edad no serán vacunados, y porque algunas compañías ofrecen el biológico en dos dosis y otras, como la de CanSino, en una.

Ayer el Presidente reiteró que no se necesita recurrir a la deuda para hacer frente a la compra de vacunas, porque ya se tiene el recurso para ello, producto de los ahorros del gobierno y del combate a la corrupción. Reiteró que no se optó por el camino fácil del pasado, el de hipotecar al país y dejar la responsabilidad a las nuevas generaciones.