Pese al Covid, INE no prevé cambios en fechas de precampañas y campañas en proceso electoral

En sesión de la Junta Local Ejecutiva del INE en Zacatecas, el consejero presidente, Matías Chiquito Díaz de León, dio a conocer el informe de acciones a implementarse en las diversas actividades del procesos electoral 2020-2021 derivadas de la pandemia por Covid-19 en el que sostuvo, que hasta el momento no se prevén cambios en las fechas tanto de las precampañas, campañas, instalación de casillas y el proceso electoral del próximo 6 de junio, en el que Zacatecas elegirá a gobernador, alcaldes, diputados locales y federales.

Los protocolos a los que se ha sometido el INE, dijo Chiquito Díaz de León, son los diseñados a nivel general y hasta el momento, tanto en eventos virtuales como en presenciales, han dado buenos resultados, pues se han realizado más de 160 mil trámites, se han desahogado las etapas de reclutamiento y selección del personal en las que asistieron más de 3 mil personas y poco más de 2 mil realizaron los exámenes y entrevistas.

Destacó además que aparte de los lineamientos que ha emitido el INE, con respecto a la capacitación y a la asistencia electoral, se tienen también los aplicados en el proceso de Hidalgo y Coahuila, en los que hubo buenos resultados. No obstante, adelantó que están por emitirse más lineamientos para el desarrollo de cómputos distritales con recuento y otras más destinados al cuidado de la salud tanto del personal del INE como de la población en general.

Asimismo, informó que ya nada más se estaría también a la espera de la actualización de los protocolos específicos para el día de la jornada electoral, que aunque ya existen los más conocidos, se espera una ampliación de la información para cada actividad en específico para dar certeza en la participación. “Hay normas suficientes para el cuidado de la salud y solamente pedimos ahora que seamos respetuosos de esas normas”, dijo el consejero presidente.

En la sesión, por parte de la representación del partido Morena, se cuestionó sobre los protocolos durante la jornada electoral, puesto que la Ley General de Instrucciones y Procedimientos Electorales señala que no se le permitirá el voto a personas que se encuentren embozadas, situación que tendría que permitirse en el contexto de la pandemia por el uso del cubrebocas y caretas, por lo que se interrogó sobre la flexibilidad para que se permita el voto así y si al momento de solicitar la credencial para votar se les pedirá que se descubran el rostro, so pena de que el elector se niegue.

Para tal situación, Matías Chiquito Díaz de León señaló que generalmente las casillas de votación se encuentran en secciones no muy grandes, en las que quienes están como funcionarios generalmente son personas del barrio o colonias, familiares, amigos, vecinos, que pueden generar indicadores para identificar a quién vota. No obstante, dijo, debe haber un indicador objetivo que garantice al presidente de la mesa directiva que quien va a votar sea quien dice ser y en caso extremo de que alguien se niegue a descubrirse, no se le puede negar el derecho al voto, puesto que hay espacio para incidentes. Pero dijo esperar que sólo voten quienes tienen derecho a hacerlo.

Con respecto a los cambios en las fechas o calendarios debido a la contingencia sanitaria por la que se atraviesa, que pudieran impactar en el proceso, el vocal ejecutivo expuso que hasta la fecha ha habido cambios en lo que refiere a las fechas para la actualización del padrón electoral, para el registro de candidaturas en el ámbito de lo local, el cual será hasta el 12 de marzo, y el plazo para determinar la viabilidad de las candidaturas se extendió también hasta el 2 de abril.

Por lo demás, los tiempos conocidos de campaña informó que no se han modificado, pues ésta tendrá duración de 60 días, comenzando el 4 de abril y finalizando el 2 de junio, y los plazos que se tienen para la integración de las casillas siguen fijos, siendo febrero y marzo la primera etapa, y en el mes de mayo la segunda etapa de capacitación, mientras que la jornada electoral continúa con fecha de 6 de junio sin que haya hasta el momento un indicador que obligue a que se cambie.