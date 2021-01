Mario Delgado rompe con dirigencia local de Morena; llama vulgares ambiciosos a los disidentes

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, entregó a David Monreal la carta de respaldo como precandidato único a la gubernatura de Zacatecas ■ FOTO: CORTESÍA

■ Entrega carta de respaldo a David Monreal como candidato único a la gubernatura

■ Necesarias, la unidad del partido y la movilización como lo hizo en su momento AMLO

■ David Monreal dijo que de ganar la gubernatura el gabinete estará integrado por las y los mejores

Mario Delgado Carrillo, dirigente nacional de Morena, en conferencia de prensa entregó de forma pública la carta de respaldo como precandidato único a la gubernatura de Zacatecas a David Monreal Ávila.

Al respecto, Delgado señaló que la decisión ya fue tomada, y el pueblo espera que siga la transformación y el proyecto de país; para esto, puntualizó, son necesarias dos acciones principales: la unidad del partido y la movilización como lo hizo en su momento el presidente la República, Andrés Manuel López Obrador.

Enfatizó que en Morena no caben las ambiciones personales y quienes aspiran a representar a este instituto político en el proceso electoral saben que no se lucha por el cargo, sino por un proyecto de transformación y llamó vulgares ambiciosos a los disidentes.

En contraste con sus palabras, fue notoria la ausencia del dirigente estatal del partido, Fernando Arteaga, y del militante de izquierda y fundador de Morena, Gilberto del Real.

Continuando con su discurso, mencionó que los conservadores decidieron “quitarse la máscara” y nuevamente unirse por “complicidad, privilegio”, etcétera, y siendo el “rostro de la corrupción sin ninguna vergüenza o proyecto de país”, lo cual, de cierta manera, beneficia a Morena.

Cuestionó que el mismo sector desee ser la mayoría en las cámaras legislativas, y afirmó que el presupuesto debe destinarse para la gente, y para financiar los programas sociales y los derechos, “no al moche”; por lo que trabajarán para que se cumplan objetivos.

Delgado, además, se mostró inconforme con que “se quiera callar al presidente” con las c conferencias mañaneras, así como a simpatizantes en redes sociales, por lo que hizo un llamado a que no se limite la libre expresión; aunado a esto, pidió “neutralidad en las redes” y que no haya censura en las grandes compañías, y “si quieren hacer política”, que lo hagan con partidos y no con su poder.

Sobre los procesos de impugnación, dijo respetar el derecho de los aspirantes a la gubernatura a inconformarse, “están en su ruta en el tribunal”, pero aseguró que no es algo que les preocupa porque hubo diálogo, reglas y el compromiso a respetar los resultados por parte de los otros contrincantes. “¿con qué cara muestran que no tienen palabra?”, expuso, y sostuvo que la razón para continuar es que “les gana la ambición y no tienen respeto alguno por los principios de nuestro movimiento”.

David Monreal, por su parte, se mostró feliz y agradecido de formalizar la encomienda del trabajo y construcción en defensa de la 4T, para poner en marcha la movilidad del partido que “seguramente va a concluir con la consolidación del proyecto de nación”, afirmó. Del mismo modo hizo un llamado a la unidad de Morena.

Añadió que de llegar a la gubernatura, está decidido a que será un proceso elegir un gabinete y la construcción de comités de defensa “pero tengan seguros que serán las mejores y los mejores”, además de que mantendrán las puertas abiertas a todos quienes estén dispuestos a “trabajar por consolidar la 4T”.

La cita se dio en la Finca Santa en Guadalupe, en compañía de los alcaldes y alcaldesas de Nochistlán, Miguel Auza, Saín Alto, Joaquín Amaro, Susticacán, Moyahua, Enrique Estrada, Cañitas, Morelos, Luis Moya, Villa González, Ojocaliente, Río Grande, Guadalupe y Fresnillo.